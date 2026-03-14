В перечне – школы из всех регионов Украины, кроме временно оккупированного Крыма. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.

Какие лицеи выбрали?

Среди участников пилота – различные типы заведений: городские и сельские лицеи, заведения с очной, смешанной и дистанционной формами обучения, с разным количеством учеников на параллели (от 46 и до более 250), единственные заведения на общину и заведения с пансионом. При этом из горных и прифронтовых общин и заведения с обучением на языках нацменьшинств. С перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Чтобы стать пилотными, учебные заведения подавали заявки, собирали согласия родителей учеников и прошли отбор комиссии при МОН.

В этих лицеях ученики смогут выбирать направление обучения и учиться по новым программам для обязательных и выборочных предметов и курсов. Также в этих учебных заведениях усилят профориентацию. В частности, там появятся карьерные образовательные советники. Они будут помогать ученикам определяться с профилем обучения и тому подобное.

Интересно! Старшая профильная школа является третьим этапом реформы НУШ.

В МОН также сообщили, что в этом году правительство выделило 1,2 миллиарда гривен на оснащение пилотных лицеев. Деньги направят на оснащение учебных кабинетов и лабораторий, закупку компьютеров и тому подобное.

Обратите внимание! Украинцы создали петицию о приостановлении реформы Новой украинской школы (НУШ). Она уже набрала нужные 25 тысяч голосов. Петицию зарегистрировали на сайте Кабмина 19 февраля. Ее автор – Оксана Качур.

Что известно о реформе старшей профильной школы?