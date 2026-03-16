Нынешние 9-классники взамен смогут завершить обучение в родной школе. Им не будут навязывать обязанность перехода в другое учебное заведение, сообщили в МОН в ответ на обращение Всеукраинской ассоциации общин.
Что должны знать ученики 9 классов?
Получение полного общего среднего образования будет предусматривать обучение в учебных заведениях, которые с 1 сентября 2027 года будут иметь статус лицеев. При этом реформа предусматривает переход в эти лицеи учеников.
Так, нынешним девятиклассникам должны предоставить возможность завершить обучение в 10 – 11 классах без реформирования. Это позволит обеспечить понятный и комфортный переход к новой модели старшей профильной школы.
Основным должно быть непрерывность обучения и создание лучших образовательных возможностей для учащихся. В частности, из-за того, что 11-классники готовятся к сдаче НМТ и для них этот период является сложным и ответственным.
Однако в МОН отметили, что такую возможность рассматривают только для учеников, которые учились по предыдущим образовательным программам и могли бы быть вынуждены менять школу именно в 11 классе. Реформу НУШ никто не отменял.
Ученики, которые учатся по новым стандартам, уже в 2027 году пойдут в старшую профильную школу, где смогут выбирать направление обучения в соответствии с собственными интересами и будущей профессии,
– сообщили в ведомстве.
Отсрочат ли реформу?
И добавили, что наше образование во время войны поддерживают международные партнеры. А для них эта реформа является важной. Отказ или отсрочка НУШ может привести к потере этой поддержки и возможности модернизации школ.
Обратите внимание! Украинцы создали петицию о приостановлении реформы Новой украинской школы (НУШ). Она уже набрала нужные 25 тысяч голосов. Петицию зарегистрировали на сайте Кабмина 19 февраля. Ее автор – Оксана Качур.
Сохранение НУШ, в частности на этапе внедрения старшей профильной школы, – это новые образовательные пространства, укрытия, школьные автобусы, лаборатории, оборудование и современные учебные материалы для украинских школ,
– акцентировали в МОН.
И добавили, что приоритет сейчас – непрерывное обучение и качественные изменения в школах.
Что известно о реформе старшей профильной школы?
Реформа НУШ продолжается уже более 8 лет. Старшая профильная школа является третьим этапом реформы НУШ.
С 2027 года в Украине полноценно будут внедрять реформу старшей профильной школы. Ученики будут учиться уже 12 лет.
- С 1 сентября 2025 года начался экспериментальный проект – пилотирования 12-летней школы в Украине. Он предусматривает тестирование новых программ. К нему присоединились 30 лицеев из 19 областей.
- Реформирование введет два направления обучения: академическое и профессиональное. Это первый шаг к внедрению нового Государственного стандарта профильного среднего образования и подготовка к переходу на 12-летнюю систему.
- В 10 – 12 классах не обязательно должно быть не менее 300 учеников в рамках реформы старшей школы.
- По состоянию на конец 2025 года 39% общин сформировали и утвердили новые сети учебных заведений, рассказала заместитель главы МОН Надежда Кузьмичева, отмечает Укринформ.