Нынешние 9-классники взамен смогут завершить обучение в родной школе. Им не будут навязывать обязанность перехода в другое учебное заведение, сообщили в МОН в ответ на обращение Всеукраинской ассоциации общин.

Что должны знать ученики 9 классов?

Получение полного общего среднего образования будет предусматривать обучение в учебных заведениях, которые с 1 сентября 2027 года будут иметь статус лицеев. При этом реформа предусматривает переход в эти лицеи учеников.

Так, нынешним девятиклассникам должны предоставить возможность завершить обучение в 10 – 11 классах без реформирования. Это позволит обеспечить понятный и комфортный переход к новой модели старшей профильной школы.

Основным должно быть непрерывность обучения и создание лучших образовательных возможностей для учащихся. В частности, из-за того, что 11-классники готовятся к сдаче НМТ и для них этот период является сложным и ответственным.

Однако в МОН отметили, что такую возможность рассматривают только для учеников, которые учились по предыдущим образовательным программам и могли бы быть вынуждены менять школу именно в 11 классе. Реформу НУШ никто не отменял.

Ученики, которые учатся по новым стандартам, уже в 2027 году пойдут в старшую профильную школу, где смогут выбирать направление обучения в соответствии с собственными интересами и будущей профессии,

– сообщили в ведомстве.

Отсрочат ли реформу?

И добавили, что наше образование во время войны поддерживают международные партнеры. А для них эта реформа является важной. Отказ или отсрочка НУШ может привести к потере этой поддержки и возможности модернизации школ.

Обратите внимание! Украинцы создали петицию о приостановлении реформы Новой украинской школы (НУШ). Она уже набрала нужные 25 тысяч голосов. Петицию зарегистрировали на сайте Кабмина 19 февраля. Ее автор – Оксана Качур.

Сохранение НУШ, в частности на этапе внедрения старшей профильной школы, – это новые образовательные пространства, укрытия, школьные автобусы, лаборатории, оборудование и современные учебные материалы для украинских школ,

– акцентировали в МОН.

И добавили, что приоритет сейчас – непрерывное обучение и качественные изменения в школах.

Что известно о реформе старшей профильной школы?