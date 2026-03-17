Украинский педагог Александра Бабич опубликовала в Threads сообщение, в котором резко высказалась о роли учителя в современной школе. Она подчеркнула, что учитель – это не аниматор, не няня и не человек, который должен развлекать детей за деньги родителей.

Смотрите также Реформа предусматривает изменения: заставят ли всех 9-классников переходить в другие школы

"Учитель – не обслуживающий персонал": какова роль педагога?

По ее словам, школа не является сервисом для "клиентов", а местом, где происходит обучение, которое иногда может быть сложным и требовать усилий. Педагог подчеркнула, что учитель не обязан нравиться всем или превращать уроки в шоу.

Должно быть уважение к работе учителя / Скриншот с Threads

Его главная задача – научить детей думать, а не просто сделать так, чтобы им было не скучно. Также она обратила внимание, что не во всех случаях ответственность за отсутствие результата лежит на учителе.

Обратите внимание! Ответственность – это навык, который тоже нужно формировать, отметила она.

Как отреагировала на сообщение сеть?

Сообщение вительки вызвало оживленное обсуждение среди пользователей.

Часть комментаторов поддержала позицию учительницы, отметив, что родители должны активнее участвовать в обучении детей и не перекладывать всю ответственность на школу.

Часть комментаторов поддержали учительницу / Скриншот с Threads

В то же время другие пользователи высказали критическое мнение. Они отметили, что доверие к учителям в обществе снизилось из-за случаев ненадлежащего исполнения ими профессиональных обязанностей.

Часть пользователей обвинили учителей в нарушениях / Скриншот с Threads

Важно! Несмотря на разные позиции, дискуссия в очередной раз подняла вопрос взаимной ответственности в образовательном процессе и уважения к профессии учителя.

Задача по математике разделила сеть: маму возмутило замечание учительницы