Кого найбільше шукають роботодавці і чому?
В Україні роботодавці все частіше придивляються до кандидатів 55+, пише "РБК-Україна".
Якщо ще десять років тому людей передпенсійного віку м’яко "відсували" на другий план, то сьогодні ситуація змінилася за досвідченими фахівцями буквально полюють.
Окрім цього, найпривабливіша для будь-якого роботодавця категорія сьогодні – це категорія чоловіків 60+”. Беручи на роботу таку людину, роботодавець насамперед " не боятиметься, що через місяць її мобілізують ", вважає директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова.
У яких галузях потрібні й не потрібні люди 50+?
Зараз є галузі, де замінити молодь на працівників старшого віку не надто вигідно:
- Ресторанний бізнес. Уявити офіціанта 60+ у залі складно: це постійний рух, важкі підноси, високий темп. Зате на кухнях і в адміністративній частині закладів старших працівників вистачає.
- Ритейл та нерухомість. Ті, хто показує квартири або працює безпосередньо з клієнтами, зазвичай молодші. А от у "бек-офісі" людей 55+ багато.
Натомість є сфери, де працівники 50+ на вагу золота: у промисловості, будівництві, транспорті та агросекторі досвідчених працівників активно запрошують. Там важлива не лише фізична витривалість, а й знання процесів і відповідальність – те, що приходить з роками.
Новини ринку праці в Україні
Ринок праці в Україні відновився на 95% у 2025 році, із значним попитом на деякі професії. Зросла частка вакансій без вимоги досвіду з 29% у 2021 році до 42% у 2025-му.
Державна служба зайнятості в Україні відзначила дефіцит кадрів у деяких професіях, як, наприклад, водії чи продавці продовольчих товарів. Найбільш затребуваними залишатимуться також кухарі, бухгалтери, швачки.
Зарплати в 2025 році зросли на 22%, проте збільшення було нерівномірним по регіонах та професіях, з найбільшим зростанням у категорії "Робітничі спеціальності, виробництво".
У 2025 році медіанна зарплата в Україні зросла на 23% і становила 25 тисяч гривень, з найвищим показником у Львівській області. Найбільше зростання зарплати зафіксовано у Київській та Закарпатській областях – 36%, а найменше – у Херсонській області, лише 3%.