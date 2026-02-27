Кого найбільше шукають роботодавці і чому?

В Україні роботодавці все частіше придивляються до кандидатів 55+, пише "РБК-Україна".

Дивіться також На тлі відключень світла: як українці ставляться до енергетиків – дослідження

Якщо ще десять років тому людей передпенсійного віку м’яко "відсували" на другий план, то сьогодні ситуація змінилася за досвідченими фахівцями буквально полюють.

Окрім цього, найпривабливіша для будь-якого роботодавця категорія сьогодні – це категорія чоловіків 60+”. Беручи на роботу таку людину, роботодавець насамперед " не боятиметься, що через місяць її мобілізують ", вважає директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова.

У яких галузях потрібні й не потрібні люди 50+?

Зараз є галузі, де замінити молодь на працівників старшого віку не надто вигідно:

Ресторанний бізнес. Уявити офіціанта 60+ у залі складно: це постійний рух, важкі підноси, високий темп. Зате на кухнях і в адміністративній частині закладів старших працівників вистачає. Ритейл та нерухомість. Ті, хто показує квартири або працює безпосередньо з клієнтами, зазвичай молодші. А от у "бек-офісі" людей 55+ багато.

Натомість є сфери, де працівники 50+ на вагу золота: у промисловості, будівництві, транспорті та агросекторі досвідчених працівників активно запрошують. Там важлива не лише фізична витривалість, а й знання процесів і відповідальність – те, що приходить з роками.

Новини ринку праці в Україні