Де найбільше зросла зарплата за 2025 рік?

Відповідно до дослідження OLX, найвища медіанна зарплата була зафіксована саме у Львівській області з показником у 29 750 гривень, що більше на понад 32%, аніж у 2024 році.

Водночас найбільший показник зростання, а саме 36%, був зафіксований у Київській та закарпатській областях. Там медіанна зарплата становить від 29 300 до 28 500 гривень відповідно.

Водночас у розрізі міст лідерує саме Львів із зарплатою в 32 100 гривень, а у Києві – 30 000 гривень.

Зверніть увагу! У рейтингу щодо зростання найменший показник у Херсонській області – всього 3%, а медіанна зарплата – 17 500 гривень.

Оплата праці найбільше змінилася у бік зростання для таких професій: комплектувальник, менеджер у готельно-ресторанній справі, товарознавці, пекарі, муляри.

Водночас зниження медіанних зарплат спостерігалися для машиністів екскаватора, доморобітників, системних адміністраторів, майстрів з ремонту комп'ютерної техніки та дизайнерів.

Що таке медіанна зарплата: це показник рівня доходів, який ділить усіх працівників на дві групи: половина отримує менше за цей рівень, половина – більше. На відміну від середньої, медіанна зарплата не спотворюється надто високими чи низькими доходами й тому точніше відображає типовий рівень оплати праці.

Яка середня заробітна плата в Україні?

За даними Державної служби статистики, у грудні 2025 року середня заробітна плата в Україні склала майже 31 тисячу гривень. Порівняно з місяцем раніше сума зросла майже на 14%.

У відомстві нагадують, що до регіонів з найвищими зарплатами входять: Київ – 48 449 гривень, Луганська область – 45 160 гривень, Київська область – 31 200 гривень.

А до регіонів з найнижчим рівнем: Кіровоградська область – 22 110 гривень, Чернівецька область – 22 450 гривень, Чернігівська область – 22 752 гривні.

Цікаво! Традиційно найвища оплата за сферами діяльності належить інформаціям та телекомунікаціям, а це майже 75 тисяч гривень, а найнижча – сфера творчості, мистецтва та розваг (17 766 гривень).

Які професії найдефіцитніші?