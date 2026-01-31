Где больше всего выросла зарплата за 2025 год?

Согласно исследованию OLX, самая высокая медианная зарплата была зафиксирована именно во Львовской области с показателем в 29 750 гривен, что больше более чем на 32%, чем в 2024 году.

В то же время наибольший показатель роста, а именно 36%, был зафиксирован в Киевской и закарпатской областях. Там медианная зарплата составляет от 29 300 до 28 500 гривен соответственно.

В то же время в разрезе городов лидирует именно Львов с зарплатой в 32 100 гривен, а в Киеве – 30 000 гривен.

Обратите внимание! В рейтинге по росту наименьший показатель в Херсонской области – всего 3%, а медианная зарплата – 17 500 гривен.

Оплата труда больше всего изменилась в сторону роста для таких профессий: комплектовщик, менеджер в гостинично-ресторанном деле, товароведы, пекари, каменщики.

В то же время снижение медианных зарплат наблюдались для машинистов экскаватора, домоработников, системных администраторов, мастеров по ремонту компьютерной техники и дизайнеров.

Что такое медианная зарплата: это показатель уровня доходов, который делит всех работников на две группы: половина получает меньше этого уровня, половина – больше. В отличие от средней, медианная зарплата не искажается слишком высокими или низкими доходами и поэтому точнее отражает типичный уровень оплаты труда.

Какая средняя заработная плата в Украине?

По данным Государственной службы статистики, в декабре 2025 года средняя заработная плата в Украине составила почти 31 тысячу гривен. По сравнению с месяцем ранее сумма выросла почти на 14%.

В ведомстве напоминают, что в регионы с самыми высокими зарплатами входят: Киев – 48 449 гривен, Луганская область – 45 160 гривен, Киевская область – 31 200 гривен.

А в регионы с самым низким уровнем: Кировоградская область – 22 110 гривен, Черновицкая область – 22 450 гривен, Черниговская область – 22 752 гривны.

Интересно! Традиционно самая высокая оплата по сферам деятельности принадлежит информации и телекоммуникациям, а это почти 75 тысяч гривен, а самая низкая – сфера творчества, искусства и развлечений (17 766 гривен).

Какие профессии самые дефицитные?