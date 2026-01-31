Где больше всего выросла зарплата за 2025 год?
Согласно исследованию OLX, самая высокая медианная зарплата была зафиксирована именно во Львовской области с показателем в 29 750 гривен, что больше более чем на 32%, чем в 2024 году.
В то же время наибольший показатель роста, а именно 36%, был зафиксирован в Киевской и закарпатской областях. Там медианная зарплата составляет от 29 300 до 28 500 гривен соответственно.
В то же время в разрезе городов лидирует именно Львов с зарплатой в 32 100 гривен, а в Киеве – 30 000 гривен.
Обратите внимание! В рейтинге по росту наименьший показатель в Херсонской области – всего 3%, а медианная зарплата – 17 500 гривен.
Оплата труда больше всего изменилась в сторону роста для таких профессий: комплектовщик, менеджер в гостинично-ресторанном деле, товароведы, пекари, каменщики.
В то же время снижение медианных зарплат наблюдались для машинистов экскаватора, домоработников, системных администраторов, мастеров по ремонту компьютерной техники и дизайнеров.
Что такое медианная зарплата: это показатель уровня доходов, который делит всех работников на две группы: половина получает меньше этого уровня, половина – больше. В отличие от средней, медианная зарплата не искажается слишком высокими или низкими доходами и поэтому точнее отражает типичный уровень оплаты труда.
Какая средняя заработная плата в Украине?
По данным Государственной службы статистики, в декабре 2025 года средняя заработная плата в Украине составила почти 31 тысячу гривен. По сравнению с месяцем ранее сумма выросла почти на 14%.
В ведомстве напоминают, что в регионы с самыми высокими зарплатами входят: Киев – 48 449 гривен, Луганская область – 45 160 гривен, Киевская область – 31 200 гривен.
А в регионы с самым низким уровнем: Кировоградская область – 22 110 гривен, Черновицкая область – 22 450 гривен, Черниговская область – 22 752 гривны.
Интересно! Традиционно самая высокая оплата по сферам деятельности принадлежит информации и телекоммуникациям, а это почти 75 тысяч гривен, а самая низкая – сфера творчества, искусства и развлечений (17 766 гривен).
Какие профессии самые дефицитные?
За прошлый год в Украине заметно вырос кадровый дефицит, а это означает, что количество вакансий значительно превышает количество желающих работников. Больше всего работодатели искали подсобных работников, продавцов продовольственных товаров и водителей автотранспортных средств.
Но на такие вакансии, как дегустатора кофе или иллюзиониста, не нашлось ни одного кандидата. Несмотря на это, предложения работы с разным уровнем зарплат появлялись в сферах продаж, логистики и обслуживания.
Из-за кадрового кризиса средняя зарплата на рынке труда выросла почти на половину или более, а рост спроса на работников наблюдается среди различных групп населения. Ожидается, что в 2026 году будет рост потребности в IT-специалистах и специалистах в сфере искусственного интеллекта и кибербезопасности.