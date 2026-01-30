Как Pepsi троллит Coca-Cola в рекламе?
Реклама под названием "Выбор" рассказывает о белом медведе, пишет People.
Он якобы участвует в конкурсе Pepsi Challenge и с удивлением узнает, что во время дегустации с завязанными глазами предпочел Pepsi Zero Sugar перед Coca-Cola Zero Sugar.
Затем, согласно пресс-релизу, медведь отправляется в "путешествие самопознания", принимая "свою новообретенную идентичность как любителя Pepsi".
Реклама о белом медведе / YouTube Pepsi
Троллинг заключается в том, что белые медведи используются как талисманы компании Coca-Cola. Анимационные персонажи были популярным элементом рекламы Coca-Cola с 1993 года, и компания продает сувениры, такие как стаканы и плюшевые версии медведей.
К слову, режиром рекламы Pepsi стал лауреат премии "Оскар" Тайка Вайтити, который снял рекламу под песню группы Queen "I Want to Break Free", а также снялся в эпизодической роли терапевта белого медведя.
По данным Pepsi, идея для дегустации с медведем возникла благодаря реальным данным Pepsi Challenge 2025 года.
- В прошлом году компания провела Pepsi Challenge на 34 рынках, и 66% участников отдали предпочтение Pepsi Zero Sugar перед Coca-Cola Zero Sugar в дегустациях.
- Демонстрируя успех бренда, Рейна отметила, что Pepsi Zero Sugar имела 30,8% роста в категории когда Zero Sugar в 2025 году.
Руководитель отдела маркетинга объяснил, что белый медведь в рекламе – это "просто еще один любитель Pepsi, который представляет подавляющее большинство американцев".
Скандал с рекламой Coca-Cola
Coca-Cola подверглась огромной критике из-за того, что в этом году создала свою традиционную рождественскую рекламу с помощью искусственного интеллекта. Она немного кривая и в некоторых моментах явно выдает ИИ.
Пользователь Reddit переделал рекламу, добавив взрывы и безумие, получив поддержку и шутки о "режиссерской версии".
Компания привлекла три студии ИИ для создания рекламы, вместо художников-людей, что вызвало недовольство среди художников и обычных зрителей. Создатель Gravity Falls Алекс Хирш написал: "Интересный факт: Coca-Cola красная, потому что сделана из крови безработных художников".