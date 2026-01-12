Какая средняя зарплата администратора в Украине?

В январе 2026 года средний показатель составляет 22 300 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на Work.ua.

Смотрите также Бумажные чеки уходят в прошлое? Что такое еЧек как он будет работать в Украине

Всего за прошлый год зарплаты администраторов выросли на 21%, однако спрос на эту профессию существенно сократился, даже несмотря на разгар горнолыжного сезона.

В это время обычно число вакансий по запросам "Администратор гостинично-ресторанного комплекса" или "Менеджер отеля" и т.д. существенно возрастает. Сейчас их на 14% меньше, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года.

Сколько зарабатывает администратор в Буковеле?

Администратор отеля на популярном курорте Карпат может зарабатывать до 50 000 гривен в месяц: при условии полной занятости по графику с 7:30 до 22:00. Питание и жилье предоставляется, однако не указано, будет ли это полностью бесплатным.

в месяц: при условии полной занятости по графику с 7:30 до 22:00. Питание и жилье предоставляется, однако не указано, будет ли это полностью бесплатным. До 40 000 гривен предлагают администраторам ресторана на Буковеле. От кандидата требуется знание кассовых операций и стандартов гостеприимства, умение решать конфликтные ситуации и быстро принимать решения, лидерские качества.

предлагают администраторам ресторана на Буковеле. От кандидата требуется знание кассовых операций и стандартов гостеприимства, умение решать конфликтные ситуации и быстро принимать решения, лидерские качества. Администратору СПА-салона на курорте готовы платить до 30 000 гривен в месяц. За такую сумму он должен информировать гостей об услугах, которые предоставляются в салоне, поддерживать чистоту и порядок зоны СПА.

Новости рынка труда в Украине