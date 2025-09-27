Какая будет цена за подписку на HBO Max в Украине?

Известно, что известный американский ведущий стриминговый сервис HBO Max скоро появится в Украине, передает 24 Канал со ссылкой на сайт HBO.

Известно, что можно будет выбрать один из двух планов HBO Max:

Стандарт, что будет стоить почти 8 евро в месяц (по среднему банковскому курсу – где-то 385 гривен),

Премиум – почти 10 евро в месяц, то есть 481 гривну в месяц,

Дополнительный спортивный контент к любому плану – 3 евро в месяц (144,45 гривны в месяц).

Зато цены на подписку могут меняться в зависимости от страны, вида тарифа или наличия рекламы. Например, в США, по данным ресурса в США по данным ресурса РгісетимІеіпе, цены варьируются от 10 до 21 доллара в месяц.

Базовый тариф с рекламой – 9,99 доллара США (по среднему банковскому курсу – почти 412 гривен),

Стандартный тариф – почти 17 долларов, то есть 701 гривна в месяц,

Премиум – почти 21 доллар, или 866 гривен в месяц.

Обратите внимание! С подпиской HBO Max такие сериалы, как "Друзья", "Игра Престолов", "Последние из нас" или же "Теория большого взрыва" можно будет смотреть легально. Кроме того, доступными станут истории из вселенной Гарри Поттера, серия фильмов "Властелин колец", а также программы от Discovery.

