Яка буде ціна за підписку на HBO Max в Україні?
Відомо, що відомий американський провідний стримінговий сервіс HBO Max скоро з'явиться в Україні, передає 24 Канал з посиланням на сайт HBO.
Наразі відомо, що можна буде обрати один із двох планів HBO Max:
- Стандарт, що коштуватиме майже 8 євро на місяць (за середнім банківським курсом – десь 385 гривень),
- Преміум – майже 10 євро на місяць, тобто 481 гривню за місяць,
- Додатковий спортивний контент до будь-якого плану – 3 євро на місяць (144,45 гривні на місяць).
Натомість ціни на підписку можуть змінюватися залежно від країни, виду тарифу чи наявності реклами. Наприклад, в США, за даними ресурсу Рricetimeline, ціни варіюються від 10 до 21 долара на місяць.
- Базовий тариф з рекламою – 9,99 долара США (за середнім банківським курсом – майже 412 гривень),
- Стандартний тариф – майже 17 доларів, тобто 701 гривня на місяць,
- Преміум – майже 21 долар, або 866 гривень на місяць.
Зверніть увагу! З підпискою HBO Max такі серіали, як "Друзі", "Гра Престолів", "Останні з нас" або ж "Теорія великого вибуху" можна буде дивитися легально. Крім того, доступними стануть історії зі всесвіту Гаррі Поттера, серія фільмів "Володар перснів", а також програми від Discovery.
Скільки може заробити тіктокер?
Найдорожчі формати монетизації у TikTok – це брендова реклама та продаж власного продукту на платформі.
Брендова реклама (співпраця з компаніями) – можна отримати від 50 – 100 доларів за відео (для мікроблогерів з 10 – 50 тисячами підписників) та від 300 – 1 000 доларів – для 100 тисяч та більше підписників.
Партнерські програми (автор отримує % з продажів або оплату за кліки/реєстрації за своїм посиланням) – від 1 долара до понад 100 доларів на день залежно від трафіку.
Продаж власного продукту/курсу – від кількох сотень до тисяч доларів на місяць.
Live-стрими з донатами – від 20 – 50 доларів за вечір (для активних стримерів), топові – понад 500 доларів.
Фонд творчих авторів TikTok (платформа платить авторам за перегляди) – в середньому 0,02 – 0,04 долара за 1 000 переглядів.