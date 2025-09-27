Яка буде ціна за підписку на HBO Max в Україні?

Відомо, що відомий американський провідний стримінговий сервіс HBO Max скоро з'явиться в Україні, передає 24 Канал з посиланням на сайт HBO.

Наразі відомо, що можна буде обрати один із двох планів HBO Max:

Стандарт, що коштуватиме майже 8 євро на місяць (за середнім банківським курсом – десь 385 гривень),

Преміум – майже 10 євро на місяць, тобто 481 гривню за місяць,

Додатковий спортивний контент до будь-якого плану – 3 євро на місяць (144,45 гривні на місяць).

Натомість ціни на підписку можуть змінюватися залежно від країни, виду тарифу чи наявності реклами. Наприклад, в США, за даними ресурсу Рricetimeline, ціни варіюються від 10 до 21 долара на місяць.

Базовий тариф з рекламою – 9,99 долара США (за середнім банківським курсом – майже 412 гривень),

Стандартний тариф – майже 17 доларів, тобто 701 гривня на місяць,

Преміум – майже 21 долар, або 866 гривень на місяць.

Зверніть увагу! З підпискою HBO Max такі серіали, як "Друзі", "Гра Престолів", "Останні з нас" або ж "Теорія великого вибуху" можна буде дивитися легально. Крім того, доступними стануть історії зі всесвіту Гаррі Поттера, серія фільмів "Володар перснів", а також програми від Discovery.

