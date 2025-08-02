Які основні джерела доходу у TikTok?

Український автор може заробляти на TikTok кількома способами, залежно від формату контенту, кількості підписників, активності аудиторії та способів монетизації. Скільки зараз дійсно можна отримувати від TikTok у 2025 році, розбирався 24 Канал.

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У TikTok є кілька способів заробітку:

Фонд підтримки авторів (TikTok Creator Rewards Program)

У 2024 році TikTok оновив умови і тепер платформа враховує не лише кількість переглядів, а й тривалість перегляду, залученість аудиторії (коментарі, збереження, перегляди до кінця).

Варто знати. У середньому автори з України отримують 0,20–0,60 долара за 1000 переглядів у фонді. Тобто за відео з 1 мільйон переглядів можна заробити від 200 до 600 доларів, якщо відео довге, переглянуте до кінця і викликає коментарі.

Реклама та колаборації з брендами

Це найприбутковіший варіант заробітку. Українські бренди платять за інтеграцію. Так, автори з аудиторією 10 – 30 тисяч підписників можуть розраховувати на оплату – 100 – 300 доларів за відео. Тоді як акаунти з охопленнями 1 мільйон і більше, можуть просити за свої послуги від 500 до 1500+ доларів.

При цьому бренди часто шукають не тільки уже відомі обличчя, а й мікроінфлюенсерів, що мають нішеву авдиторію.

Прямі трансляції (лайви)

Під час стрімів підписники надсилають віртуальні подарунки, які можна обміняти на реальні гроші. Стрімери в Україні заробляють від 10 до 100+ доларів за один ефір, залежно від кількості підписників і активності фанів.

Продаж власних продуктів чи послуг

У TikTok також легко просувати свої послуги чи товари. Якщо ви пропонуєте онлайн-курси, консультації, чи є продавцем товарів, спробуйте знімати огляди, комунікувати та просувати їх у своїх відео.

Скільки реально заробляють українські тіктокери?

Залежно від активності, нішевості та стратегії монетизації, українські автори можуть заробляти: