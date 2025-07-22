Як заробляти у TikTok?
Навіть новачки, які не мають мільйонів переглядів, можуть монетизувати аудиторію. З чого почати та які варіанти доходу доступні користувачам TikTok наразі, розповідає 24 Канал.
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Офіційна монетизація – TikTok Creator Fund
TikTok пропонує Фонд підтримки авторів, однак доступ до нього мають користувачі:
- від 18 років;
- з аудиторією від 10 000 підписників;
- з 100 000 переглядів за останні 30 днів;
- які мешкають у країнах, де доступний фонд (Україна поки не входить до цього списку, але ситуація може змінитися).
Рекламні інтеграції – пряма реклама
Бренди охоче співпрацюють з мікроблогерами, якщо їх контент збігається з цільовою аудиторією продукту. Щоб отримати перші замовлення:
- ведіть профіль у певній ніші (наприклад, краса, психологія, гумор);
- залишайте в описі контакт для співпраці;
- реєструйтесь на біржах блогерів (наприклад, TrendHero, Epicstars, LabelUp тощо).
Монетизація через прямі ефіри – LIVE
На стрімах глядачі можуть дарувати віртуальні подарунки, які перетворюються на реальні гроші. Для цього:
- потрібно мати 1 000+ підписників, щоб увімкнути стріми;
- бути активним і взаємодіяти з аудиторією;
- створювати атмосферу довіри та цінності (експертність, щирість, гумор).
Продаж товарів або послуг
TikTok чудово підходить для просування власного продукту, товарів чи послуг: одяг, прикраси, книги, курси, гіди – усе це можна рекламувати у відео.
Партнерські програми – affiliate marketing
Розміщуйте партнерські посилання в описі або просувайте продукти у відео:
- обирайте продукти, які підходять вашій аудиторії;
- отримуйте відсоток з продажів.
Консультації та послуги
Якщо ви є експертом у певній сфері (SMM, мова, фінанси, психологія), TikTok може стати каналом залучення клієнтів. Для цього демонструйте власну експертність через короткі відео; створіть лінк на запис або телеграм-бот з деталями; працюйте над персональним брендом.
Платна підписка або закритий контент
У TikTok тестується формат платної підписки, а поки:
- можна запустити Patreon, BuyMeACoffee або Instagram Close Friends;
- запропонувати бонусний контент або персональні відповіді в обмін на підтримку.