Як заробляти у TikTok?

Навіть новачки, які не мають мільйонів переглядів, можуть монетизувати аудиторію. З чого почати та які варіанти доходу доступні користувачам TikTok наразі, розповідає 24 Канал.

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Офіційна монетизація – TikTok Creator Fund

TikTok пропонує Фонд підтримки авторів, однак доступ до нього мають користувачі:

від 18 років;

з аудиторією від 10 000 підписників;

з 100 000 переглядів за останні 30 днів;

які мешкають у країнах, де доступний фонд (Україна поки не входить до цього списку, але ситуація може змінитися).

Рекламні інтеграції – пряма реклама

Бренди охоче співпрацюють з мікроблогерами, якщо їх контент збігається з цільовою аудиторією продукту. Щоб отримати перші замовлення:

ведіть профіль у певній ніші (наприклад, краса, психологія, гумор);

залишайте в описі контакт для співпраці;

реєструйтесь на біржах блогерів (наприклад, TrendHero, Epicstars, LabelUp тощо).

Монетизація через прямі ефіри – LIVE

На стрімах глядачі можуть дарувати віртуальні подарунки, які перетворюються на реальні гроші. Для цього:

потрібно мати 1 000+ підписників, щоб увімкнути стріми;

бути активним і взаємодіяти з аудиторією;

створювати атмосферу довіри та цінності (експертність, щирість, гумор).

Продаж товарів або послуг

TikTok чудово підходить для просування власного продукту, товарів чи послуг: одяг, прикраси, книги, курси, гіди – усе це можна рекламувати у відео.

Партнерські програми – affiliate marketing

Розміщуйте партнерські посилання в описі або просувайте продукти у відео:

обирайте продукти, які підходять вашій аудиторії;

отримуйте відсоток з продажів.

Консультації та послуги

Якщо ви є експертом у певній сфері (SMM, мова, фінанси, психологія), TikTok може стати каналом залучення клієнтів. Для цього демонструйте власну експертність через короткі відео; створіть лінк на запис або телеграм-бот з деталями; працюйте над персональним брендом.

Платна підписка або закритий контент

У TikTok тестується формат платної підписки, а поки: