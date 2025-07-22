Как зарабатывать в TikTok?

Даже новички, которые не имеют миллионов просмотров, могут монетизировать аудиторию. С чего начать и какие варианты дохода доступны пользователям TikTok сейчас, рассказывает 24 Канал.

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Официальная монетизация – TikTok Creator Fund

TikTok предлагает Фонд поддержки авторов, однако доступ к нему имеют пользователи:

от 18 лет;

с аудиторией от 10 000 подписчиков;

с 100 000 просмотров за последние 30 дней;

проживающих в странах, где доступен фонд (Украина пока не входит в этот список, но ситуация может измениться).

Рекламные интеграции – прямая реклама

Бренды охотно сотрудничают с микроблогерами, если их контент совпадает с целевой аудиторией продукта. Чтобы получить первые заказы:

ведите профиль в определенной нише (например, красота, психология, юмор);

оставляйте в описании контакт для сотрудничества;

регистрируйтесь на биржах блогеров (например, TrendHero, Epicstars, LabelUp и т.д.).

Монетизация через прямые эфиры – LIVE

На стримах зрители могут дарить виртуальные подарки, которые превращаются в реальные деньги. Для этого:

нужно иметь 1 000+ подписчиков, чтобы включить стримы;

быть активным и взаимодействовать с аудиторией;

создавать атмосферу доверия и ценности (экспертность, искренность, юмор).

Продажа товаров или услуг

TikTok прекрасно подходит для продвижения собственного продукта, товаров или услуг: одежда, украшения, книги, курсы, гиды – все это можно рекламировать в видео.

Партнерские программы – affiliate marketing

Размещайте партнерские ссылки в описании или продвигайте продукты в видео:

выбирайте продукты, которые подходят вашей аудитории;

получайте процент с продаж.

Консультации и услуги

Если вы являетесь экспертом в определенной сфере (SMM, язык, финансы, психология), TikTok может стать каналом привлечения клиентов. Для этого демонстрируйте собственную экспертность через короткие видео; создайте ссылку на запись или телеграм-бот с деталями; работайте над персональным брендом.

Платная подписка или закрытый контент

В TikTok тестируется формат платной подписки, а пока: