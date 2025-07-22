Как зарабатывать в TikTok?
Даже новички, которые не имеют миллионов просмотров, могут монетизировать аудиторию. С чего начать и какие варианты дохода доступны пользователям TikTok сейчас, рассказывает 24 Канал.
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Официальная монетизация – TikTok Creator Fund
TikTok предлагает Фонд поддержки авторов, однако доступ к нему имеют пользователи:
- от 18 лет;
- с аудиторией от 10 000 подписчиков;
- с 100 000 просмотров за последние 30 дней;
- проживающих в странах, где доступен фонд (Украина пока не входит в этот список, но ситуация может измениться).
Рекламные интеграции – прямая реклама
Бренды охотно сотрудничают с микроблогерами, если их контент совпадает с целевой аудиторией продукта. Чтобы получить первые заказы:
- ведите профиль в определенной нише (например, красота, психология, юмор);
- оставляйте в описании контакт для сотрудничества;
- регистрируйтесь на биржах блогеров (например, TrendHero, Epicstars, LabelUp и т.д.).
Монетизация через прямые эфиры – LIVE
На стримах зрители могут дарить виртуальные подарки, которые превращаются в реальные деньги. Для этого:
- нужно иметь 1 000+ подписчиков, чтобы включить стримы;
- быть активным и взаимодействовать с аудиторией;
- создавать атмосферу доверия и ценности (экспертность, искренность, юмор).
Продажа товаров или услуг
TikTok прекрасно подходит для продвижения собственного продукта, товаров или услуг: одежда, украшения, книги, курсы, гиды – все это можно рекламировать в видео.
Партнерские программы – affiliate marketing
Размещайте партнерские ссылки в описании или продвигайте продукты в видео:
- выбирайте продукты, которые подходят вашей аудитории;
- получайте процент с продаж.
Консультации и услуги
Если вы являетесь экспертом в определенной сфере (SMM, язык, финансы, психология), TikTok может стать каналом привлечения клиентов. Для этого демонстрируйте собственную экспертность через короткие видео; создайте ссылку на запись или телеграм-бот с деталями; работайте над персональным брендом.
Платная подписка или закрытый контент
В TikTok тестируется формат платной подписки, а пока:
- можно запустить Patreon, BuyMeACoffee или Instagram Close Friends;
- предложить бонусный контент или персональные ответы в обмен на поддержку.