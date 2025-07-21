На чем можно заработать на YouTube?
Стоит отметить, что заработок на YouTube может отличаться, в зависимости от региона, сообщает 24 Канал со ссылкой на YouTube.
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Основные методы заработка на YouTube:
- Средства за YouTube Premium
Автор имеет возможность получать доход от медийных объявлений, оверлеев и видеореклам, "размещаемых" в его ролике. Фактически, создателю контента предоставляется доля от платы за подписку YouTube Premium, которую осуществляют зрители, чтобы не видеть разного рода вставки, в частности, рекламу.
- Суперчат и супернаклейки
Это специальные возможности, которые будут доступны за отдельную оплату. В частности, чтобы получить эксклюзивные стикеры, пользователю придется внести определенную сумму средств.
Заметьте! Таким образом пользователь может не только поддержать автора, но и выделяться.
- Сотрудничество с брендами
На YouTube остаются популярными видео о покупках. Автор может сотрудничать с брендами, а также получать от них вещи и оплату за создание контента.
Обратите внимание! Также у авторов есть возможность воспользоваться YouTube BrandConnect. Эта опция позволяет проводить запуск совместной кампании с брендированным контентом.
- Суперблагодарность
Суперблагодарность – возможность от YouTube, которая позволяет пользователям донатить автору контента. За это донатеры увидят специальную анимацию. Также у таких пользователей будет выделяться комментарий другим цветом.
- Спонсорство
Пользователи могут оформить спонсорскую подписку. То есть, ежемесячно с их счета будет списываться определенная сумма средств. Взамен автор предоставит своим спонсорам эксклюзивный контент, значки лояльности и авторские стикеры.
Важно! Сейчас есть возможность создания нескольких уровней спонсорства за разную оплату.