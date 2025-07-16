Что надо знать о монетизации Instagram Reels?

Сколько реально можно заработать на Reels и кто имеет шанс попасть в число авторов, которые монетизируют свой контент, разбирался 24 Канал.

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Рекламная монетизация (Ads on Reels)

По данным Ranktracker, создатели получают примерно 0,50 – 4 долларов за 1 000 просмотров через рекламные вставки в Reels. Чтобы начать зарабатывать, необходимо иметь бизнес- или аккаунт создателя и стабильную аудиторию.

При этом следует принимать во внимание географию, например в США и ЕС – высокие CPM. Влияют на заработок также активность и оригинальность контента.

Пример: 1 миллион просмотров может принести 500 – 4 000 долларов в зависимости от региона и ангажированности.

Виртуальные подарки (Instagram Gifts / Stars)

Зрители могут отправлять "звезды" во время просмотра Reels. На практике это выглядит так: 1 Star = 0,01 цент. Среди требований – у вас должен быть аккаунт создателя или бизнес, вы должны быть совершеннолетним и иметь минимум 500 (в США) или 1 000 (в других странах) подписчиков.

В то же время пока есть ограничения в регионах (в частности, в Австрии, Японии и США). А вот доход зависит от активности аудитории – включая "реальные подарки".

Как работают партнерства и брендированное сотрудничество?

Стандартные ставки:

Nano (1 – 10 тысяч): 10 – 100 долларов за тысячу подписчиков,

Micro (10 – 100 тысяч): 100 – 500 долларов,

Macro (100 тысяч– 1 миллион): 1 000 – 10 000 долларов.

Стоит знать. Есть определенная нишевая разница, например, техно- и люксовые аккаунты получают в 2 – 3 раза больше.

Что такое подписки и "Live Badges"?

Подписки и "Live Badges" – это два разных варианта поддержки создателей контента на платформе. Подписки предусматривают регулярную ежемесячную или ежегодную плату за доступ к эксклюзивному контенту. "Live Badges" пользователи могут покупать во время прямых трансляций, чтобы проявить поддержку создателю и получить "признание" среди других зрителей.

Поэтому, несмотря на то, что Instagram больше не платит за просмотры напрямую (как это было в Reels Play Bonus до 2023 года), в 2025 году доступны различные источники дохода:

– Ads on Reels и Instagram Gifts – начальные уровни монетизации,

– Брендовые соглашения и партнерские программы – для средних и крупных аккаунтов,

– Подписки и Live Badges – стабильный доход за привлеченную аудиторию.



При этом условия часто меняются, ставки могут снижаться. Лучше всего комбинировать способы заработка в Instagram, чтобы получать реальную прибыль.