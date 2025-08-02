Какие основные источники дохода в TikTok?

Украинский автор может зарабатывать на TikTok несколькими способами, в зависимости от формата контента, количества подписчиков, активности аудитории и способов монетизации. Сколько сейчас действительно можно получать от TikTok в 2025 году, разбирался 24 Канал.

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В TikTok есть несколько способов заработка:

Фонд поддержки авторов (TikTok Creator Rewards Program)

В 2024 году TikTok обновил условия и теперь платформа учитывает не только количество просмотров, но и продолжительность просмотра, вовлеченность аудитории (комментарии, сохранения, просмотры до конца).

Стоит знать. В среднем авторы из Украины получают 0,20–0,60 доллара за 1000 просмотров в фонде. То есть за видео с 1 миллион просмотров можно заработать от 200 до 600 долларов, если видео длинное, просмотрено до конца и вызывает комментарии.

Реклама и коллаборации с брендами

Это самый прибыльный вариант заработка. Украинские бренды платят за интеграцию. Так, авторы с аудиторией 10 – 30 тысяч подписчиков могут рассчитывать на оплату – 100 – 300 долларов за видео. Тогда как аккаунты с охватами 1 миллион и более, могут просить за свои услуги от 500 до 1500+ долларов.

При этом бренды часто ищут не только уже известные лица, но и микроинфлюенсеров, имеющих нишевую аудиторию.

Прямые трансляции (лайвы)

Во время стримов подписчики присылают виртуальные подарки, которые можно обменять на реальные деньги. Стримеры в Украине зарабатывают от 10 до 100+ долларов за один эфир, в зависимости от количества подписчиков и активности фанов.

Продажа собственных продуктов или услуг

В TikTok также легко продвигать свои услуги или товары. Если вы предлагаете онлайн-курсы, консультации, или являетесь продавцом товаров, попробуйте снимать обзоры, коммуницировать и продвигать их в своих видео.

Сколько реально зарабатывают украинские тиктокеры?

В зависимости от активности, нишевости и стратегии монетизации, украинские авторы могут зарабатывать: