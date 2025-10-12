Які штрафи може отримати ФОП?

Один із найбільших штрафів для ФОПів буде за неоформлення найманих працівників (залежно від кількості цих працівників), а також за видачу фіскальних чеків старої форми та відсутність реєстратора розрахункових операцій (залежно терміну, коли відбувався продаж товарів без PPO), дізнався 24 Канал.

Існують такі види штрафів:

Відсутність безготівкового розрахунку (POS-терміналу) – штраф від 1 700 до 17 000 гривень та ще додаткові 8 500 гривень штрафу від Держпродспоживслужби,

Ігнорування запиту податкової (ненадання відповіді чи документів) – 8 000 гривень,

Недотримання вимог щодо працевлаштування – штраф від 8 500 гривень до 34 000 гривень,

Ведення підприємницької діяльності без оформлення ФОП – штраф від 17 000 гривень до 85 000 гривень,

Неоформлення найманих працівників – від 80 000 гривень до 240 000 гривень за кожного співробітника (залежно від частоти порушень),

Недопуск інспектора праці до перевірки – штраф 128 000 гривень,

Видача фіскальних чеків старої форми – штраф 100% суми, вказаної в документі,

Відсутність реєстратора розрахункових операцій (РРО) – штраф 100% вартості проданих без РРО товарів (150% у випадку повторного порушення).

Відповідно до Податкового кодексу, штрафи за несплату єдиного податку та військового збору дещо відрізняються.

Для ФОП 1 та 2 груп штраф за несвоєчасну сплату єдиного податку передбачено штраф у розмірі 50% від суми єдиного податку. Такий же штраф передбачений за несплату військового збору – 50% ставки військового збору.

Для ФОП 3 групи: якщо затримка сплати до 30 календарних днів включно – штраф у розмірі 5% погашеної суми податкового боргу, а якщо більше ніж 30 днів – у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу. Такі ж штрафи застосовуються і щодо військового збору.

Які зміни чекають ФОПів у 2026 році?