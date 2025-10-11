У чому секрет успіху SoftServe в Колумбії?

В інтерв'ю 24 Каналу співзасновник SoftServe розповів, що в офісах в Колумбії вже працює 300 – 400 людей, а більша частина з них – колумбійці.

За словами Кицмея, одним із найбільших здивувань стало те, що колумбійська культура подібна до української.

Тарас Кицмей Співзасновник SoftServe Що цікаво, у Колумбії до SoftServe – української компанії, краще ставляться, ніж як до американської. Бо відчувають, що це не просто бізнес-структура. Ми – компанія з цінностями. Ми інвестуємо в розвиток людей. І це помітно.

Як додає пан Тарас, хоч SoftServe це про технологічні послуги, втім в основі – завжди люди. Крім того, в компанії сильно розвинена клієнтоорієнтованість.

З 1993 року ми продавали сервіс через сарафанне радіо. Один задоволений клієнт приводив іншого. Втратити клієнта – це була катастрофа. У нас їх буквально боготворили. Пам'ятаю, клієнти приїжджали і казали: "Ви з нами поводитеся як із королями". І це не тому, що ми декларували клієнтоорієнтованість. Це виросло з досвіду, з культури. Такі речі формуються роками,

– зауважує Кицмей.

Річ у тім, що щасливого клієнта не можна отримати без успішного працівника, тому компанія інвестує в успіх власних людей, а вони, своєю чергою, роблять успішними клієнтів.

Які компанії з України виходять на нові ринки?