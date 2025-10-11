У чому секрет успіху SoftServe в Колумбії?

В інтерв'ю 24 Каналу співзасновник SoftServe розповів, що в офісах в Колумбії вже працює 300 – 400 людей, а більша частина з них – колумбійці.

За словами Кицмея, одним із найбільших здивувань стало те, що колумбійська культура подібна до української.

Тарас Кицмей

Співзасновник SoftServe

Що цікаво, у Колумбії до SoftServe – української компанії, краще ставляться, ніж як до американської. Бо відчувають, що це не просто бізнес-структура. Ми – компанія з цінностями. Ми інвестуємо в розвиток людей. І це помітно.

Як додає пан Тарас, хоч SoftServe це про технологічні послуги, втім в основі – завжди люди. Крім того, в компанії сильно розвинена клієнтоорієнтованість.

З 1993 року ми продавали сервіс через сарафанне радіо. Один задоволений клієнт приводив іншого. Втратити клієнта – це була катастрофа. У нас їх буквально боготворили. Пам'ятаю, клієнти приїжджали і казали: "Ви з нами поводитеся як із королями". І це не тому, що ми декларували клієнтоорієнтованість. Це виросло з досвіду, з культури. Такі речі формуються роками,
– зауважує Кицмей.

Річ у тім, що щасливого клієнта не можна отримати без успішного працівника, тому компанія інвестує в успіх власних людей, а вони, своєю чергою, роблять успішними клієнтів.

Які компанії з України виходять на нові ринки?

  • Подібно до того, як ІТ-компанія SoftServe відкриває офіси за кордоном, Saven зміцнює позиції українського виробництва у світі. За словами співзасновника Андрія Берездецького для 24 Каналу, компанія знаходить свою нішу завдяки продуманому дизайну та локалізації продукції під стандарти кожної країни.

  • Цікаво, що найвища рентабельність спостерігається на ринках Польщі, Німеччини та Південної Африки. Крім того, торік Saven взяла участь у світовій виставці камінного опалення Progetto Fuoco в Італії, де налагодила контакт з бразильськими партнерами.

  • Втім є чимало труднощів у роботі, а саме складна логістика до країн без прямого сполучення та вимоги сертифікації, які відрізняються в кожній державі.