У чому секрет успіху SoftServe в Колумбії?
В інтерв'ю 24 Каналу співзасновник SoftServe розповів, що в офісах в Колумбії вже працює 300 – 400 людей, а більша частина з них – колумбійці.
Читайте також Скільки коштує Guinness: легендарний бренд можуть оцінити в 10 мільярдів доларів
За словами Кицмея, одним із найбільших здивувань стало те, що колумбійська культура подібна до української.
Що цікаво, у Колумбії до SoftServe – української компанії, краще ставляться, ніж як до американської. Бо відчувають, що це не просто бізнес-структура. Ми – компанія з цінностями. Ми інвестуємо в розвиток людей. І це помітно.
Як додає пан Тарас, хоч SoftServe це про технологічні послуги, втім в основі – завжди люди. Крім того, в компанії сильно розвинена клієнтоорієнтованість.
З 1993 року ми продавали сервіс через сарафанне радіо. Один задоволений клієнт приводив іншого. Втратити клієнта – це була катастрофа. У нас їх буквально боготворили. Пам'ятаю, клієнти приїжджали і казали: "Ви з нами поводитеся як із королями". І це не тому, що ми декларували клієнтоорієнтованість. Це виросло з досвіду, з культури. Такі речі формуються роками,
– зауважує Кицмей.
Річ у тім, що щасливого клієнта не можна отримати без успішного працівника, тому компанія інвестує в успіх власних людей, а вони, своєю чергою, роблять успішними клієнтів.
Які компанії з України виходять на нові ринки?
Подібно до того, як ІТ-компанія SoftServe відкриває офіси за кордоном, Saven зміцнює позиції українського виробництва у світі. За словами співзасновника Андрія Берездецького для 24 Каналу, компанія знаходить свою нішу завдяки продуманому дизайну та локалізації продукції під стандарти кожної країни.
Цікаво, що найвища рентабельність спостерігається на ринках Польщі, Німеччини та Південної Африки. Крім того, торік Saven взяла участь у світовій виставці камінного опалення Progetto Fuoco в Італії, де налагодила контакт з бразильськими партнерами.
Втім є чимало труднощів у роботі, а саме складна логістика до країн без прямого сполучення та вимоги сертифікації, які відрізняються в кожній державі.