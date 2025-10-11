В чем секрет успеха SoftServe в Колумбии?

В интервью 24 Каналу соучредитель SoftServe рассказал, что в офисах в Колумбии уже работает 300 – 400 человек, а большая часть из них – колумбийцы.

По словам Кицмея, одним из самых больших удивлений стало то, что колумбийская культура похожа на украинскую.

Тарас Кицмей Соучредитель SoftServe Что интересно, в Колумбии к SoftServe – украинской компании, лучше относятся, чем как к американской. Потому что чувствуют, что это не просто бизнес-структура. Мы – компания с ценностями. Мы инвестируем в развитие людей. И это заметно.

Как добавляет господин Тарас, хоть SoftServe это о технологических услугах, впрочем в основе – всегда люди. Кроме того, в компании сильно развита клиентоориентированность.

С 1993 года мы продавали сервис через сарафанное радио. Один довольный клиент приводил другого. Потерять клиента – это была катастрофа. У нас их буквально боготворили. Помню, клиенты приезжали и говорили: "Вы с нами обращаетесь как с королями". И это не потому, что мы декларировали клиентоориентированность. Это выросло из опыта, из культуры. Такие вещи формируются годами,

– замечает Кицмей.

Дело в том, что счастливого клиента нельзя получить без успешного работника, поэтому компания инвестирует в успех собственных людей, а они, в свою очередь, делают успешными клиентов.

Какие компании из Украины выходят на новые рынки?