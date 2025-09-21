После начала полномасштабного вторжения ИТ-компания SoftServe SoftServe, одна из крупнейших в Украине, уменьшила штат на 30%. Но через три года, несмотря на войну, воздушные тревоги, релокации и общее падение рынка, SoftServe снова возвращается к росту, открывает офисы в Латинской Америке, расширяет хабы в Польше, инвестирует в R&D и строит новую генерацию специалистов через дуальные программы с университетами.

Как удалось сохранить доверие клиентов? Почему корпоративная культура и ценности важнее цифр и оборотов? Об этом 24 Канал поговорил с Тарасом Кицмеем, соучредителем SoftServe.

О сокращении, релокации и новой волне рекрутинга

К началу полномасштабной войны SoftServe сократив около 3 тысяч сотрудников. В компании в Украине было более 10 тысяч человек, стало 7. Но уже в этом году удалось нанять примерно 700 новых специалистов. Что стало катализатором нового роста?

Чтобы понять, надо вернуться к началу. Когда началась война, произошла массовая миграция. Например, в Харькове у нас было более тысячи человек, а в самой низкой точке осталось 50. Сейчас снова где-то 150.

Мы тогда менеджили компанию фактически через релокацию. Многие люди уехали за границу. Плюс, в 2022 году мы потеряли примерно 20% компании – как раз из-за неопределенности и резкого снижения возможностей получать новые заказы в Украине. Мы всегда держали резервы, нанимали наперед. Но тогда пришлось оптимизировать и уменьшить резервы.

Одновременно мы запустили масштабную диверсификацию: расширили хабы в Польше, Болгарии, Румынии, зашли в Латинскую Америку – Мексику, Колумбию, Чили. И сложилось впечатление, что мы сильно вышли из Украины. Но на самом деле это не совсем так. Люди просто мигрировали.

И еще один фактор – налоги. В 2023-м многие наши люди легально сменили налоговую резиденцию. Люди не могут год и более жить за границей, а оставаться налогоплательщиками в Украине. Поэтому часть компании юридически переместилась.

Об офисах в Колумбии и принятии украинских ценностей за океаном

А как открывались новые локации, в частности в Колумбии? Насколько легко было интегрировать команду?

Там уже работает 300 – 400 человек, это преимущественно колумбийцы. Их культура похожа на украинскую – и это, честно говоря, удивило даже нас. Что интересно, в Колумбии к SoftServe – украинской компании, лучше относятся, чем как к американской. Потому что чувствуют, что это не просто бизнес-структура. Мы – компания с ценностями. Мы инвестируем в развитие людей. И это заметно.

Какова роль ценностей в стратегии компании?

Это ключевое. У нас есть такая фраза – we are in the people business. Да, мы компания, которая предоставляет технологические услуги. Но в основе – люди. Мы развиваем, поддерживаем, помогаем расти.

Исторически у нас сильно развита клиентоориентированность. С 1993 года мы продавали сервис через сарафанное радио. Один довольный клиент приводил другого. Потерять клиента – это была катастрофа. У нас их буквально боготворили.

Помню, клиенты приезжали и говорили: "Вы с нами обращаетесь как с королями". И это не потому, что мы декларировали клиентоориентированность. Это выросло из опыта, из культуры. Такие вещи формируются годами.

Что важнее – работники или клиенты?

Невозможно получить счастливого клиента без успешного работника. SoftServe инвестирует в успех наших людей, а они делают успешными клиентов, развивают бизнес. Это базовый принцип.

О вызовах с поколением Z и потере офисной культуры

Многие компании сегодня говорят о новых вызовах в работе с младшими поколениями, в частности, зумерами. Они не держатся за место работы, хотят гибкости. Чувствуете ли вы эту тенденцию в SoftServe?

Рынок труда меняется. Особенно после ковида, когда все перешли на ремоут. До этого офис был для нас местом силы. Мы там строили корпоративную культуру, делали сообщество.

Сейчас половина работников SoftServe никогда не работали в офисе. Они классно работают из дома, с кухни. С этим все нормально, работу выполняют. Впрочем, стало труднее развивать ту культуру, которую мы имели раньше. И это действительно вызов.

Об искусственном интеллекте, R&D и "тракторах" будущего

В одном из интервью вы прогнозировали, что часть работы разработчиков со временем заберет на себя искусственный интеллект. Насколько уже сейчас SoftServe чувствует этот тренд? Считаете ли вы его больше вызовом или возможностью?

Мы еще два года назад начали внедрять первые шаги в направлении искусственного интеллекта, и именно сейчас пришло время для большего внедрения. Применение ИИ повышает производительность примерно на 30 – 50%.

Это похоже на то, как когда-то в сельском хозяйстве фермеры перешли с лошадей на тракторы. Хочешь или нет, но это повысило их производительность. Так же сейчас программисты должны "пересесть на тракторы". И прикол в том, что эти "тракторы" (инструменты на базе ИИ) доступны всем.

Когда фермеры думали, где взять деньги на трактор, а сейчас просто надо проявить инициативу и начать пользоваться этими инструментами, чтобы показать лучшую производительность.

Есть один нюанс – часто искусственный интеллект выдает решение, но ты не знаешь, откуда оно взялось. Он не придумывает решения, а компилирует их из имеющихся источников. Тебе могут дать код или алгоритм, но ты не можешь проверить, не нарушаешь ли авторские права, потому что не знаешь источника.

Именно поэтому многие клиенты боятся широко применять эти технологии, чтобы не иметь проблем с интеллектуальной собственностью. Потому что потом кто-то может сказать: "Этот код запатентован!", а ты же не знал. Это один из основных тормозящих факторов.

Однако я верю, что мир все это преодолеет. Сейчас многие компании дают решения, которые нельзя использовать для тренировки моделей ИИ, чтобы защитить собственность. Это тоже вопрос, который сейчас активно обсуждается.

Относительно вашей компании: внедряете ли вы какие-то глобальные инструменты ИИ, или просто позволили работникам их использовать?

Мы пользуемся как большим количеством готовых решений, так и имеем собственные ИИ разработки и ИИ-агентов. У нас также работает большая GenAI Lab – компанда, которая консультирует клиентов и предоставляет услуги по внедрению решений на основе искусственного интеллекта, накапливает большой практический опыт, и помогает развивать это знание в компании в целом. В этом году спрос на ИИ-услуги среди клиентов значительно вырос.

Соответственно, растет спрос и на специалистов по искусственному интеллекту – не для разработки собственного кода, а для помощи клиентам в улучшении бизнес-процессов.

Искусственный интеллект, Big Data, машинное обучение – это сейчас топовые тренды, и услуги в этих сферах стремительно растут. Традиционная разработка программного обеспечения стоит на месте, а новые технологии переживают настоящий бум.

Чтобы эффективно внедрять новые технологии, их нужно институциализировать внутри компании. Классный сервис получается тогда, когда технология не просто у одного человека в голове, а есть четкий процесс внедрения, контроль качества, бизнес-аналитик и специалист по искусственному интеллекту.

Один человек не может знать все, поэтому нужна команда, которая покрывает разные знания, и вместе создает решение, что действительно приносит пользу.

Об образовании: "Мы создаем мечту с первого курса"

Вы давно поддерживаете IT-образование. Какова ситуация сейчас?

Образование в Украине движется в правильном направлении. Особенно в ІТ – оно очень сильно интегрировано с бизнесом.

Мы работаем через кластеры – во Львове, Харькове, Днепре. Имеем совместные дуальные программы с университетами. Что это значит? Мы помогаем писать программы, участвуем в маркетинге, чтобы к нам шли лучшие абитуриенты, показываем им SoftServe, устраиваем туры по офису, вдохновляем.

Они попадают к нам в офисы и уже имеют шанс вдохновиться. К примеру, идем мимо парковки, они видят, какие там машины, спрашивают: "А мы так можем?". Мы отвечаем: "Конечно, просто не теряйте время".

Мы берем студентов на стажировку с 3–4 курса. Компенсируем преподавателей, выделяем кураторов. Это очень глубокое сотрудничество. Наша цель – создать мечту. Чтобы студент с первого курса видел – это реально, это путь. И он может быть твоим.