Андрей Федорив – человек, который привык ломать стереотипы. Он говорит быстро, откровенно и без лишних украшений, так же, как строит бренды – честно и системно. После лет работы с самыми громкими компаниями страны он снова возвращает Brandfather – не как архив проекта, а как платформу для новых идей.

"Секрета нет. Есть базовая работа, которую большинство игнорирует", – говорит основатель Fedoriv Group. В интервью 24 Канала он рассказал о смелости предпринимателей, ответственности лидеров и о том, почему главный ресурс бизнеса сегодня – не деньги, а доверие.

Возвращение Brandfather: почему именно сейчас

Вы объявили о возвращении Brandfather. Почему сейчас, после 9 лет перерыва?

Мир кардинально другой, чем 9 лет назад. Тогда мы не говорили о полномасштабной войне, ковид или искусственном интеллекте. TikTok и Reels фактически еще не существовали. Телевидение было главным носителем.

Сегодня все иначе, и мне есть что сказать. Я работал с "Новой почтой", Rozetka, банками, стартапами и вижу, что работает, а что нет. Люди просили новый Brandfather, и я понял – время пришло. Но, главная мысль проекта людям не понравится.

Справочно. Brandfather – образовательно-консультационный проект Андрея Федорива, создан для поддержки и развития украинского бизнеса. Проект стал культовым в 2010-х и ориентирован на владельцев бизнеса, стартапы и команды, которые стремятся системно подходить к развитию бренда и выхода на новые рынки. Brandfather сочетает учебные программы, практические кейсы и индивидуальные консультации, помогая компаниям строить сильные бренды, эффективные маркетинговые стратегии и социально ответственные продукты.

Вы говорите главная мысль обновленного Brandfather не понравится. Почему?

Андрей Федорив Основатель Fedoriv Group Потому что все хотят секретик. Такую волшебную таблетку: "сделаю раз-два и все будет легко, быстро и круто". А секретика нет. Есть базовая работа, которую нужно выполнять хладнокровно, планомерно, системно. Компании чаще всего "валятся" именно из-за игнорирования простых вещей.

Пример – 500 человек пришли на инвестфорум. Я спросил: кто читал "Умного инвестора"? Руки подняли меньше десяти. Люди готовы платить десятки тысяч гривен за билеты, но не потратили 10 долларов на главную книгу об инвестициях. Это и есть несделанная домашка.

Возможно, они считают, что книга, которой 70 лет, уже неактуальна?

Не совсем. Это как мода и тренд. Мода – это ваше личное ощущение стиля. Тренд – это условный пантон этого сезона. Вы можете знать тренд, но выглядеть плохо. В бизнесе так же: тренды меняются, а основа брендинга и маркетинга не меняется веками. Люди путают и гонятся за временным, вместо того, чтобы строить фундамент.

Андрей Федорив на инвестфоруме во Львове / Фото 24 Канала

Бренд – это не логотип, а смысл

Вы часто говорите, что бренд – это больше о смыслах, чем о логотипе. Что сегодня должен транслировать бизнес, чтобы "выстрелить"?

Сочетать пользу для потребителя и пользу для общества. Мир стал более социальным. Украинцы все больше обращают внимание не на статусные понты, а на стиль жизни, баланс, экологичность, вкус. Это и есть европеизация.

У вас есть любимые кейсы удачных рекламных кампаний?

В мире – Apple, BMW, а также Liquid Death. Относительно последнего кейса – это вода без газа, которую сделали "грубее" крафтового пива. Они попали в проблему. Знаете, этот стереотип "когда в компании заказываешь воду и выглядишь лузером". А Liquid Death сделали воду культовой. В Украине люблю кейсы своих клиентов: "Новая почта", UPG, VOG. Люблю тех, кто инвестирует в прогресс.

Vesna Capital: как отбирают стартапы

Поговорим о Vesna Capital. Вы уже инвестировали в 23 стартапа. На какие критерии ориентируетесь, выбирая проекты для инвестиций, и какие отрасли считаете наиболее перспективными сейчас?

Самый важный критерий – фаундер. Мы верим, если ты инвестируешь в стартап, а стартап – это скорее пиратская шхуна, чем лайнер, ты должен верить, что капитан этой шхуны выносливый. Впереди много штормов, противостояний, вызовов ... Ты будешь получать удары, но от этого зависит, дойдет ли корабль до порта. Это такое путешествие – очень непростое.

Второй ориентир – продукт и проблема. Если коротко – продукт сам по себе ничего не значит, если он не решает реальной проблемы. Очень часто люди влюбляются в свой бизнес и забывают, что он должен быть решением.

Это не искусство – здесь речь о системных вещах. Поэтому мы смотрим – понятна ли нам проблема, которую решает стартап, и есть ли технология, защищающая инновацию от копирования хотя бы на время.

Инвестиции в рамках Vesna Capital могут получить только международные стартапы / Фото из инстаграма Фодорива

Что касается отраслей, то мы ориентируемся не на Украину, а на мир. Vesna Capital инвестирует только в проекты, которые мыслят глобально. Украинский рынок слишком мал для масштабных инвестиций в цифровые стартапы. Эти компании должны работать на весь мир – Apple Store одинаковый для всех.

В Украине мы развиваем проект-кооперативы, креативные пространства, и, возможно, будем запускать еще что-то. Но глобальные цифровые продукты – наш основной фокус.

Fedoriv Group: путь от агентства до экосистемы

15 лет – это значительный путь от маркетингового агентства до экосистемы. Как вы строите Fedoriv, как это работает?

Это как ресторан – есть кухня, бар, столики. Все это часть одного пространства. Мы помогаем украинским предпринимателям реализовать потенциал. Иногда через маркетинг, иногда через влог (FEDORIV VLOG – ред. 24 Канал), иногда через инвестиции.

Справочно. Fedoriv Group – креативная экосистема, которая объединяет маркетинг, инвестиции, образование и социальные инициативы. роект работает более 15 лет, сочетая опыт работы с украинскими и международными брендами. Основные направления:

1. Fedoriv Agency – ведущее украинское маркетинговое агентство, специализирующееся на стратегии бренда, креативе и цифровых решениях.

2. Kooperativ – сеть креативных и рабочих пространств для бизнеса и событий.

3. Vesna Capital – инвестиционный фонд, который поддерживает стартапы с глобальным потенциалом.

4. Образовательные и медиа-проектыи – Brandfather, Fedoriv Vlog, Fedoriv Method, которые помогают компаниям и предпринимателям развивать бренд, маркетинг и бизнес-стратегии.

Кстати, влог это ваш личный проект? Своеобразный способ самореализации, или все-таки бизнес?

У меня компания называется "Федорив" и мне сложно провести границу, где заканчивается бизнес и начинаюсь я. Влог тоже часть этого проекта. И, здесь нет никакой коммерции, во влог нельзя "попасть за деньги".

Я беру интервью только у тех, кто мне интересен. Да, часто это наши клиенты, но так было изначально: если я с этими людьми что-то строю, создаю – мне логично рассказывать именно о них. Это же мой влог. Хотите другой подход – сделайте свой. Я никого не заставляю смотреть. Полмиллиона человек подписались добровольно.

Федорив во время съемок одного из выпусков Fedoriv Vlog / Фото из инстаграма Федорива

Какие ключевые решения стали переломными в развитии Fedoriv? Какова была ваша личная мотивация?

Меня часто спрашивают о мотивации, но у меня с этим никогда не было проблем. Мне повезло вырасти в состоятельной, творческой семье. По советским меркам мы жили довольно хорошо, хотя и без классических атрибутов достатка, например, машины не имели.

Но уже в 90-х я видел, что такое голодные годы, когда нет ни еды, ни денег, ни бензина. Кто-то шел в ломбард, кто-то просил у соседей несколько рублей. Это очень неприятный опыт. Это очень не круто. И я не хотел там оставаться.

Андрей Федорив вместе с дедушкой / Фото из инстаграма Федорива

Еще в детстве я помню совсем другое, как мы ездили в ресторан на такси, и эта жизнь мне нравилась гораздо больше. Поэтому я начал работать. Возможно, я не слишком талантлив, или делал ошибки, но одно было очевидно – сдаваться нельзя.

Кризисы в Украине случаются постоянно. Но я не привык жаловаться. Надо просто идти дальше и ежедневно задавать себе простые вопросы: как я могу развиваться? что могу сделать иначе?

Мир нестабилен и меняется все быстрее и быстрее. Если раньше обновлять свои ответы на ключевые вопросы надо было раз в 5–10 лет, то сейчас – каждый год, а иногда и ежедневно. То, что работало вчера, завтра уже может не иметь никакого смысла. И нет смысла тратить энергию на ностальгию – "как было хорошо раньше". Этого уже нет. Завтра будет иначе.

Андрей Федорив Основатель Fedoriv Group Поэтому важно регулярно перезапускать цикл вопросов: кто я? какая моя роль? какую проблему потребителя я хочу решить? какой продукт ее закрывает? какие люди и процессы для этого нужны? какая бизнес-модель будет жизнеспособной? И не бояться признавать, что старое больше не работает. Надо уметь закрывать неэффективное и смело экспериментировать с новым.

"Tomorrow is not yesterday": совет тем, кто на старте

И напоследок, один совет для тех, кто только начинает свой путь развития?

Когда я учился в Гарварде, услышал один фреймворк, который меня очень зацепил. Представьте себе простую матрицу из четырех квадратов: "нужно/не нужно" и "делаю хорошо/делаю плохо".

Люди обычно стартуют вот как: закончили университет, оглянулись вокруг и спрашивают себя – что сейчас актуально? Например, искусственный интеллект. Начинают пробовать, делают плохо, учатся на ошибках. И если упорно идут дальше – переходят в квадрат, где делают хорошо то, что нужно рынку. Там и приходит первый успех.

Но тут начинает дуть "ветер времени", И очень часто людей относит в опасный квадрат: они блестяще делают то, что рынку уже не нужно. И не хотят это признавать, потому что стали настоящими мастерами своего дела. Но профессия может потерять смысл, как сейчас с переводчиками или редакторами-корректорами. Искусственный интеллект уже умеет ставить запятые и точки лучше и быстрее, чем человек.

И вот главный барьер: человеку, который привык быть профи, очень больно снова становиться "новичком". Трудно согласиться на то, чтобы делать что-то плохо, когда ты знаешь, как это – быть суперпрофессионалом.

Андрей Федорив Основатель Fedoriv Group Я помню, как начинал YouTube. Это был 2016–2017 год, пик моей популярности как предпринимателя. А тут – влог. Я ничего не знал про алгоритмы, про сериалы, про производство контента. Я же не ютубер! Но сказал себе: "Это эксперимент". Иначе никак. Потому что если боишься выглядеть смешным или неопытным, ты так и останешься в прошлом.

То же самое было и в инвестициях. Сейчас я могу выступать на инвестиционных форумах, но еще в 2019-м все было иначе. Я был "креативный креативщик", люди знали меня за ролики и логотипы. И когда я говорил об инвестициях, реакция была примерно такая: "Серьезно? Ты? Не смеши. Это же другая песочница. Ты же художник, а не финансист".

Переломить этот барьер было непросто. Но нужно начинать делать то, что действительно нужно. Даже если сначала получается неидеально. Потому что делать блестяще то, что уже не пользуется спросом, – это путь в никуда. Tomorrow is not yesterday. Есть классная фраза Тони Роббинса: "Люди всегда переоценивают, что могут сделать за год, и недооценивают, сколько способны сделать за десять". Дайте себе время, пространство и наслаждайтесь процессом. Все будет!