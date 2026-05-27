Який орган можуть створити в Україні

Йдеться про створення центрального органу виконавчої влади під координацією Кабміну. 24 Канал розбирався в деталях.

Окрім того, законопроєкт пропонує визначити повноваження центрального органу виконавчої влади:

що забезпечує формування державної політики з питань запобігання та протидії антисемітизму;

що реалізує державну політику з питань запобігання та протидії антисемітизму (моніторинг дотримання законодавства, заходи щодо вшанування пам'яті жертв Голокосту, співпраця з громадськими об'єднаннями, проведення консультацій і досліджень у цій сфері тощо).

Нещодавно на засіданні парламентського Комітету з питань інтеграції України до ЄС розглянули цей документ (а також альтернативний йому) та дійшли висновку – проєкт "не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції та спрямований на виконання заходу Дорожньої карти з питань верховенства права".

Словник: Антисемітизм – це сприйняття євреїв, що виражається як ненависть. Риторичні та фізичні прояви спрямовані на людей, їхню власність, установи, релігійні місця громади.

До слова, Закон України "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні", який зараз планують доповнити, набув чинності ще у 2021 році. А от зміни до статті 161 Кримінального кодексу, за які Верховна Рада проголосувала за кілька днів до повномасштабного вторгнення у 2022 році, Володимир Зеленський підписав лише у квітні цьогоріч.

Як тепер каратимуть в Україні

За прояви антисемітизму тепер загрожує штраф – від 3 400 до 8 500 гривень, або ж обмеження волі на строк від 3 до 5 років.

Однак якщо такі ж дії будуть поєднані насильством, обманом чи погрозами, або вчинені службовою особою, покарання передбачає більший штраф – від 8 500 до 17 000 гривень, або позбавлення волі від 2 до 5 років – без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.