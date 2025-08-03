Які штрафи сплачує 1, 2 та 3 групи ФОП?

Відповідно до норм Податкового кодексу України, передає 24 Канал, ФОП на 1 чи 2 групі єдиного податку повинні перераховувати єдиний податок та військовий збір авансом до 20 числа кожного місяця.

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Але несплата цих зборів, перерахування їх не у повному обсязі чи протермінування веде до штрафу, який становить 50% від суми, що була не сплачена вчасно.

Натомість для 3 групи ФОП встановлені інші зобов'язання щодо сплати податків, а саме:

Якщо затримка сплати становить менше ніж 30 календарних днів, то нарахування штрафу становить 5% від погашеної суми боргу.

Якщо затримка понад 30 днів, то штраф становить 10% від суми боргу.

Затримка у понад 90 днів означатиме нарахування вже пені.

Чим відрізняється штраф від пені Якщо штраф це зазвичай разова сума, яку потрібно сплатити, і ця сума не змінюється, то пеня – це нарахування, які зростають з кожним днем прострочення.

Цікаво, що прострочення сплати податків з 91 дня зобов'язуватиме ФОП сплатити пеню, яка складає 100% річних облікової ставки НБУ, що діє на кожен день прострочення.