Що зміниться з 1 серпня?

Як нагадали в Державній податковій службі, впродовж перехідного періоду діяли зменшені штрафи, а саме 25% вартості товару за перше порушення і 50% – за повторне, передає 24 Канал.

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Увага! Та вже з серпня 2025 року штрафи становитимуть 100% вартості товару за перше порушення і 150% – за кожне наступне.

Кого штрафуватимуть?

Санкції застосовуватимуться до всіх ФОПів, які продають товари чи надають послуги з оплатою готівкою або банківською карткою. Зокрема, мова йде про підприємців 2 – 4 груп єдиного податку та ФОПів на загальній системі.

За які порушення штрафуватимуть:

Відсутність POS-термінала, якщо його наявність обов'язкова.

Неповна фіскалізація, коли не всі операції проводяться через РРО.

Заниження суми розрахунку з частковим прийомом готівки.

Відсутність або неправильна форма фіскального чека.

Помилки в кодуванні підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, пальне).

У податковій вважають, що оновлений механізм стимулюватиме бізнес до легальної діяльності та видачі правильних чеків покупцям.

