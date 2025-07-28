Что изменится с 1 августа?
Как напомнили в Государственной налоговой службе, в течение переходного периода действовали уменьшенные штрафы, а именно 25% стоимости товара за первое нарушение и 50% – за повторное, передает 24 Канал.
Смотрите также Какие ФЛП могут не платить ЕСВ в августе 2025 года
Внимание! И уже с августа 2025 года штрафы составят 100% стоимости товара за первое нарушение и 150% – за каждое последующее.
Кого будут штрафовать?
Санкции будут применяться ко всем ФЛП, которые продают товары или предоставляют услуги с оплатой наличными или банковской картой. В частности, речь идет о предпринимателях 2 – 4 групп единого налога и ФЛП на общей системе.
За какие нарушения будут штрафовать:
- Отсутствие POS-терминала, если его наличие обязательно.
- Неполная фискализация, когда не все операции проводятся через РРО.
- Занижение суммы расчёта с частичным приёмом наличных.
- Отсутствие или неправильная форма фискального чека.
- Ошибки в кодировании подакцизных товаров (алкоголь, табак, горючее).
В налоговой считают, что обновленный механизм будет стимулировать бизнес к легальной деятельности и выдаче правильных чеков покупателям.