Кто может не платить ЕСВ в 2025 году?
Однако существуют определенные исключения, передает 24 Канал.
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Существует три типа ФЛП, которые могут не платить ЕСВ. Это те, что являются наемными работниками, мобилизованные, а также пенсионеры и лица с инвалидностью.
ФЛП, который является наемным работником, может не платить ЕСВ при следующих условиях:
- он имеет трудовой договор;
- работодатель платит ЕСВ с зарплаты;
Обратите внимание! Доход как ФЛП в этот период не обязателен для ЕСВ.
ФЛП, который служит в ВСУ, полностью освобождается от уплаты ЕСВ за себя на период военной службы. Это касается как мобилизованных граждан, так и тех, кто служит по контракту. Подобное правило действует для военнослужащих с 2022 года.
Кроме того, к военным не применяются штрафы за неуплату в этот период.
Обратите внимание! Освобождение от ЕСВ оформляется на основании справки из воинской части.
Пенсионеры по возрасту и лица с инвалидностью тоже могут не уплачивать единый социальный взнос. Уплата этого налога для этих людей происходит по собственному желанию. Но при условии, что они это подтвердят соответствующими документами в налоговой.
Важно! Впрочем, если пенсионер или лицо с инвалидностью имеет наемных работников, то за них ЕСВ платить обязательно.
Что нужно знать о ЕСВ?
С 1 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года украинцы могли не платить ЕСВ. Но с 1 января 2025 года уплата единого социального взноса вновь стала обязательной. Минимальный ЕСВ сейчас составляет 22% от минималки, то есть 1760 гривен в месяц (минимальная зарплата в 2025 году составляет 8 000 гривен). Платить налог должен даже человек, не получающий доход.