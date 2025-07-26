Кто может не платить ЕСВ в 2025 году?

Однако существуют определенные исключения, передает 24 Канал.

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Существует три типа ФЛП, которые могут не платить ЕСВ. Это те, что являются наемными работниками, мобилизованные, а также пенсионеры и лица с инвалидностью.

ФЛП, который является наемным работником, может не платить ЕСВ при следующих условиях:

он имеет трудовой договор;

работодатель платит ЕСВ с зарплаты;

Обратите внимание! Доход как ФЛП в этот период не обязателен для ЕСВ.

ФЛП, который служит в ВСУ, полностью освобождается от уплаты ЕСВ за себя на период военной службы. Это касается как мобилизованных граждан, так и тех, кто служит по контракту. Подобное правило действует для военнослужащих с 2022 года.

Кроме того, к военным не применяются штрафы за неуплату в этот период.

Обратите внимание! Освобождение от ЕСВ оформляется на основании справки из воинской части.

Пенсионеры по возрасту и лица с инвалидностью тоже могут не уплачивать единый социальный взнос. Уплата этого налога для этих людей происходит по собственному желанию. Но при условии, что они это подтвердят соответствующими документами в налоговой.

Важно! Впрочем, если пенсионер или лицо с инвалидностью имеет наемных работников, то за них ЕСВ платить обязательно.