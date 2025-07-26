Хто може не сплачувати ЄСВ у 2025 році?
Однак існують певні винятки, передає 24 Канал.
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Існує три типи ФОПів, які можуть не сплачувати ЄСВ. Це ті, що є найманими працівниками, мобілізовані, а також пенсіонери та особи з інвалідністю.
ФОП, який є найманим працівником, може не платити ЄСВ за таки умов:
- він має трудовий договір;
- роботодавець сплачує ЄСВ з зарплати;
Зверніть увагу! Дохід як ФОП у цей період не обов’язковий для ЄСВ.
ФОП, який служить в ЗСУ, повністю звільняється від сплати ЄСВ за себе на період військової служби. Це стосується як мобілізованих громадян, так й тих, хто служить за контрактом. Подібне правило діє для військовослужбовців з 2022 року.
Крім того, до військових не застосовуються штрафи за несплату в цей період.
Зауважте! Звільнення від ЄСВ оформлюється на підставі довідки з військової частини.
Пенсіонери за віком та особи з інвалідністю теж можуть не сплачувати єдиний соціальний внесок. Сплата цього податку для цих людей відбувається за власним бажанням. Але за умови, що вони це підтвердять відповідними документами у податковій.
Важливо! Втім, якщо пенсіонер або особа з інвалідністю має найманих працівників, то за них ЄСВ платити обов'язково.
Що потрібно знати про ЄСВ?
З 1 березня 2022 року по 31 грудня 2024 року українці могли не сплачувати ЄСВ. Але з 1 січня 2025 року сплата єдиного соціального внеску знов стала обов'язковою. Мінімальний ЄСВ наразі становить 22% від мінімалки, тобто 1760 гривень на місяць (мінімальна зарплата у 2025 році складає 8 000 гривень). Сплачувати податок має навіть людина, що не отримує дохід.