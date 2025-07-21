Щомісячна звітність для ФОПів виявилася неефективною?

І хоча ініціатива мала на меті нібито кращий контроль і аналітику, на практиці вона створила лише більше бюрократії без жодного ефекту для бюджету. Тепер її планують скасувати. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповіла народна депутатка Галина Васильченко, передає 24 Канал.

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"До 1 січня 2025 року і ФОПи, і юридичні особи подавали звітність по ЄСВ, ПДФО та військовому збору щоквартально. Але минулого року, у межах скандального законопроєкту щодо підвищення податків, за ініціативи Мінекономіки була ухвалена норма про щомісячну звітність", – пояснила депутатка.

Зауважте. За словами Васильченко, ініціатива обґрунтовувалась потребою моніторити кадрові зміни для визначення критично важливих підприємств з метою бронювання працівників. Однак, така логіка не стосувалася ФОПів, які взагалі не мають права на бронювання.

Ми неодноразово на комітетах ставили питання – яке відношення мають ФОПи до "критичності"? Ця вимога створила лише зайве навантаження. Нам не вистачило одного голосу, щоб її скасувати одразу,

– зауважила Васильченко.

Коли повернуть картальну подачу?

Щоб повернути звітність до попереднього формату, знадобилося пів року перемовин у робочих групах, комітетах і консультацій з міністерствами.

"Це зайва бюрократія, яка не впливає на податкові надходження. Радію, що вдалося це виправити. З 2026 року ФОПи знову зможуть звітувати щоквартально", — підсумувала депутатка.

Довідково. У березні 2025 року група народних депутатів зареєструвала законопроєкт, що скасовує обов'язкову щомісячну подачу звітності по ЄСВ, ПДФО та військовому збору для ФОПів та юридичних осіб із найманими працівниками.