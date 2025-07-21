Ежемесячная отчетность для ФЛП оказалась неэффективной?

И хотя инициатива имела целью якобы лучший контроль и аналитику, на практике она создала только больше бюрократии без всякого эффекта для бюджета. Теперь ее планируют отменить. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказала народный депутат Галина Васильченко, передает 24 Канал.

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"До 1 января 2025 года и ФЛП, и юридические лица подавали отчетность по ЕСВ, НДФЛ и военному сбору ежеквартально. Но в прошлом году, в рамках скандального законопроекта о повышении налогов, по инициативе Минэкономики была принята норма о ежемесячной отчетности", – объяснила депутат.

Заметьте. По словам Васильченко, инициатива обосновывалась необходимостью мониторить кадровые изменения для определения критически важных предприятий с целью бронирования работников. Однако, такая логика не касалась ФЛП, которые вообще не имеют права на бронирование.

Мы неоднократно на комитетах ставили вопрос – какое отношение имеют ФОПы к "критичности"? Это требование создало лишь лишнюю нагрузку. Нам не хватило одного голоса, чтобы его отменить сразу,

– отметила Васильченко.

Когда вернут карточную подачу?

Чтобы вернуть отчетность к предыдущему формату, понадобилось полгода переговоров в рабочих группах, комитетах и консультаций с министерствами.

"Это лишняя бюрократия, которая не влияет на налоговые поступления. Радуюсь, что удалось это исправить. С 2026 года ФОПы снова смогут отчитываться ежеквартально", - подытожила депутат.

Справочно. В марте 2025 года группа народных депутатов зарегистрировала законопроект, отменяющий обязательную ежемесячную подачу отчетности по ЕСВ, НДФЛ и военному сбору для ФЛП и юридических лиц с наемными работниками.