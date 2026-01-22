Які нові умови тарифів для ФОП?

Нова тарифна модель для ФОПів фактично скасовує щомісячну абонплату для активних підприємців і суттєво знижує ключові комісії, повідомляє "Приватбанк".

Згідно з новими правилами, якщо ФОП здійснює розрахунки бізнес-карткою на суму від 15 000 гривень на місяць, вартість обслуговування рахунку становитиме 0 гривень. Ідеться не про промоакцію, а про системне рішення, яке закладається в довгострокову тарифну політику банку.

Які комісії скасують і зменшать?

Окрім нульової абонплати для активних ФОПів банк:

повністю скасовує комісію за внесення готівкової виручки через термінали самообслуговування;

знижує тарифи на платежі в інші банки;

зменшує комісії за валютні операції.

Це має зменшити фінансове навантаження на підприємців, які працюють із клієнтами та постачальниками в Україні й за кордоном.

Що треба знати клієнтам "Приватбанку"?