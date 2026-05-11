Що відомо?

Як повідомляють користувачі в інтернеті, наразі додаток видає "помилку виконання операції" під час спроби авторизуватися, пише 24 Канал.

У ПриватБанку вже надали перші коментарі про збій:

Ми працюємо над усуненням тимчасового технічного збою з авторизацією та входом у Приват24. Просимо вибачення у наших клієнтів за незручності, пов’язані з ситуацією,

– прокоментував прессекретар банку Олег Серга виданню РБК-Україна.

При цьому банк не надає навіть приблизних термінів усунення проблеми.

Новина доповнюється…