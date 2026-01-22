Какие новые условия тарифов для ФЛП?

Новая тарифная модель для ФЛП фактически отменяет ежемесячную абонплату для активных предпринимателей и существенно снижает ключевые комиссии, сообщает "Приватбанк".

Согласно новым правилам, если ФЛП осуществляет расчеты бизнес-картой на сумму от 15 000 гривен в месяц, стоимость обслуживания счета составит 0 гривен. Речь идет не о промоакции, а о системном решении, которое закладывается в долгосрочную тарифную политику банка.

Какие комиссии отменят и уменьшат?

Кроме нулевой абонплаты для активных ФЛП банк:

полностью отменяет комиссию за внесение наличной выручки через терминалы самообслуживания;

снижает тарифы на платежи в другие банки;

уменьшает комиссии за валютные операции.

Это должно уменьшить финансовую нагрузку на предпринимателей, которые работают с клиентами и поставщиками в Украине и за рубежом.

Что нужно знать клиентам "Приватбанка"?