Какое важное объявление сделали в "Приватбанке"?

И чтобы продолжать пользоваться ими в дальнейшем, некоторым клиентам нужно перевыпустить карту, о чем говорится на странице "Приватбанка" в Фейсбуке.

Речь идет о лицах, у которых заканчивается срок действия карты. Они имеют два варианта:

оформить Digital карту;

перевыпустить пластиковую карту.

Мгновенную Digital карту всегда можно оформить в Приват24,

– сообщили в банке.

Для этого следует перейти в раздел "Все карты". Далее нажать "Добавить" и выбрать "Digital карта".

Обратите внимание! С ней можно осуществлять оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты и снимать наличные из банкоматов ПриватБанка.

Также украинцам дают возможность просто перевыпустить пластиковую карту. Это можно в любом отделении банка.

Также перевыпущенную карту можно заказать с доставкой по Украине или даже за границу. Для этого нужно выполнить следующие действия:

Открыть меню "Кошелек" выбрать нужную карту; нажать "Заказать карту".

Важно! На период действия военного положения срок действия всех пластиковых карт был автоматически продлен на 30 месяцев, поэтому карты продолжат работать без ограничений.

Что вообще такое Digital карта? Digital карта – это виртуальная карта, существующая в банковской системе. Но пластикового носителя она не имеет. Об этом рассказали на сайте "Приватбанка".

По функциям она не отличается от физической. Разница заключается в том, что виртуальную карту увидеть можно только в банковском мобильном приложении или в электронном кошельке.

Обратите внимание! Для оплаты в торговых сетях понадобится смартфон с технологией NFC и система мобильных платежей, но для платежей в интернете ее можно использовать сразу.

