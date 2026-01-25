Про це у розмові з 24 Каналом розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, наголосивши, які дії ворога спричинили вкрай важку ситуацію, зокрема, у Києві. Водночас Нафтогаз збільшив імпорт електроенергії з Європи, який має покривати понад 50% потреб усіх підприємств Нафтогазу, що вивільнить додатковий ресурс для побутових споживачів.

По яких саме енергетичних об'єктах поцілились росіяни у Києві?

Омельченко зазначив, що ситуація в українській енергетиці дуже важка. Особливо потерпають через відсутність електроенергії і опалення мешканці Харкова, Дніпра, Кривого Рогу і Києва. Проте масовані атаки на енергетику з боку росіян були достатньо прогнозованими.

"Щодо Києва, то його енергетична система є дуже зручною мішенню для ворога. Тому що у столиці тільки від двох великих ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 залежить життєзабезпечення понад мільйона мешканців. А ці ТЕЦ є доволі великими мішенями, які уразити не так вже і складно", – пояснив директор енергетичних програм Центру Разумкова.

До слова. На думку членкині Наглядової ради аналітичного центру We Build Ukraine Вікторії Войціцької, за певних обставин ситуація з відсутністю світла та тепла може значно погіршитися. За її словами, якщо росіяни мають на меті "повністю знищити, до неможливості відновлення", роботу ТЕЦ у Києві, тоді дійсно "ситуація буде дуже складною для мільйонного міста".

Крім того, конфігурація енергозабезпечення Києва влаштована так, що місто забезпечує само себе електричною енергією тільки на 25%, а на 75% – зовнішнє енергопостачання. А після того, як були частково пошкоджені ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, залежність від зовнішнього постачання, за його словами, збільшилась до 90%.

Росіяни все це чудово знають, тому і обстрілюють підстанції довкола Києва – щоб не було ані зовнішнього постачання, ані внутрішньої генерації,

– зауважив Володимир Омельченко.

Все це і призвело до такої складної ситуації, коли сьогодні дефіцит потужності складає понад 5 ГВт у пікові години. Також існують великі мережеві обмеження.

Що відбувається з відключенням світла в Україні?