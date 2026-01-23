Как изменились правила подачи НУР?
Изменения в правила отправки налоговых уведомлений утверждены приказом Министерства финансов Украины № 513 от 9 октября 2025 года, передает 24 Канал со ссылкой на "Дебет-кредит".
Смотрите также Кто заплатил больше всего налогов в бюджет Украины в 2025 году
Нововведения призваны согласовать правила с положениями Налогового кодекса Украины и отдельными законодательными актами, а также актуализировать формы налоговых уведомлений.
Основные изменения коснутся следующих аспектов:
- Уплата обязательств во время действия военного положения
Если налоговое обязательство уплачивается в течение 30 дней со следующего после получения НУР, то штрафы будут считать отмененными. Пеню не будут начислять, а новое НУР не будут составлять. Это касается формы "Р" и "Д".
- НУР в случае ликвидации контролирующего органа
Если орган налоговой, который выдал НУР, ликвидировали, новое решение будет оформлять контролирующий орган, который сейчас администрирует налоги плательщика.
- Обновление НУР
Минфин полностью обновил 30 форм-приложений налоговых уведомлений. В частности, формы дополнили унифицированной структурой и едиными форматами отображения информации.
- Удобства для плательщиков
Обновленный порядок позволяет отображать информацию о судебных и административных обжалованиях, которые повлияли на размер денежных обязательств. А также предусматривает использование QR-кодов для быстрой и удобной уплаты налогов.
Когда нужно подавать уведомление?
Новые правила также предусматривают, что налогоплательщик не позднее следующего рабочего дня после каждой уплаты налогового обязательства, если он платит частями, должен подать в ГНС уведомление о применении норм пункта 69.37 подраздела 10 раздела ХХ Налогового кодекса, пишет 7eminar.
Уведомление должно содержать:
- наименование налогоплательщика – юридического лица, налогоплательщика – физического лица;
- налоговый код налогоплательщика юридического лица, учетный номер, который присваивается ГНС, или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика для физического лица.
Обратите внимание! В то же время изменения в формах НУР предусматривают исключение формы "З" (приложение 8 к порядку) из-за отсутствия проверок, которые были начаты до 1 января 2023 года, по результатам которых принимается уведомление этой формы.
Какие налоговые изменения в январе?
С нового года в Украине изменились суммы уплаты налогов из-за повышения прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Это повлияло на размер единого налога, военного сбора и единого социального взноса, которые зависят от этих показателей.
Максимальная ежемесячная сумма единого налога для ФЛП 1 группы увеличится с 302,80 гривны до 332,80 гривны, а для ФЛП 2 группы – с 1 600 гривен до 1 729,40 гривны.
В то же время военный сбор для физических лиц-предпринимателей 1, 2 и 4 групп поднялся с 800 гривен до 864,70 гривны.
Что касается единого социального взноса (ЕСВ), то в 2026 году все группы ФЛП вместо прежних 1 760 гривен будут платить 1 902,34 гривны.