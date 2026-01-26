Які існують види юридичних осіб?

Детальніше про види юридичних осіб йдеться в Цивільному кодексі України. Їхнє створення можливе шляхом об'єднання осіб і майна.

Стаття 83 Цивільного кодексу визначає організаційно-правові форми юридичних осіб:

Установа – організація, створена одним або кількома особами (які не беруть участі в управлінні нею), шляхом об'єднання (виділення) їхнього майна для досягнення визначеної засновниками мети.

– організація, створена одним або кількома особами (які не беруть участі в управлінні нею), шляхом об'єднання (виділення) їхнього майна для досягнення визначеної засновниками мети. Товариство – організація, створена шляхом об'єднання осіб, які мають право участі в ній. Окрім того, воно може бути створено однією особою, якщо інше не встановлено законом.

Товариства поділяються на підприємницькі та непідприємницькі.

Підприємницькі товариства здійснюють свою діяльність з метою одержання прибутку та його розподілом між учасниками. Можуть бути створені лише як:

господарські товариства (повне товариство – ПТ, командитне товариство – КТ, товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю – ТОВ і ТДВ, акціонерне товариство – АТ);

виробничі кооперативи чи сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські кооперативні об'єднання.

Діяльність непідприємницьких товариств спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів. Вона не має на меті одержання прибутку, а учасники не можуть брати участі в його розподілі.

Юридична особа має цивільну правоздатність, тобто може мати майже ті самі права та обов'язки, що й фізична особа, за винятком тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

Реалізує свої права та обов'язки юридична особа не безпосередньо, а через свої органи або уповноважених осіб, які зобов’язані діяти в її інтересах, добросовісно, у межах наданих повноважень.

За угодою про асоціацію з ЄС, "юридична особа" означає будь-яку юридичну особу, належним чином засновану або створену згідно з відповідним законодавством з метою отримання прибутку або з іншою метою, яка перебуває у приватній чи державній власності, зокрема будь-яку корпорацію, траст, підприємство, спільне підприємство, індивідуальне приватне підприємство або асоціацію.

Як створити юридичну особу?

Створення юридичної особи починається з рішення її засновників і оформлення установчих документів.

Як правило, ними є статут або засновницький договір, які визначають правила діяльності та підписуються засновниками. У деяких випадках юридична особа може діяти на підставі модельного статуту, затвердженого державою, без розроблення власного документа. Якщо ж засновник один, він самостійно затверджує статут.

Зверніть увагу! Юридична особа вважається створеною не з моменту підписання документів, а з дня її державної реєстрації.

Як перевірити юридичну особу?