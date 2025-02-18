Я оподатковуються фермерські господарства

Керівник практики податкового права юридичної компанії MORIS Василь Андрусяк розповів 24 Каналу, що адміністрування ФОПа є легшим в порівнянні з адмініструванням ТОВ. Крім того, ФОП відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, а засновники ТОВ відповідають лише тим майном, яке було внесено до статутного капіталу.

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Що ж стосується податків, то основний вибір лежить між загальною системою оподаткування і спрощеною.

Загальна система для ФОП

Така система, за словами Андрусяка, передбачає:

сплату 18% податку на доходи фізичних осіб з прибутку (тобто доходи мінус витрати);

1,5% військового збору;

22% єдиного соціального внеску (мінімальна сума на місяць – 1760 гривень, максимальна – 26 400 гривень);

після перевищення лімітного порогу в 1 мільйон гривень операцій з постачання товарів і послуг за останні 12 календарних місяців необхідно буде також зареєструватися платником податку на додану вартість і сплачувати його по ставці 20% до бюджету. Водночас вихідний ПДВ – "податкові зобов’язання" – зменшується на суму вхідного ПДВ – "податкового кредиту", тому ефективне податкове навантаження з ПДВ зазвичай становить значно менше, ніж 20%.

Кому варто звернути увагу на цю систему

Загалом така система може бути вигідною для тих платників, які мають значну витратну частину, оскільки податки платитимуться з прибутку, а не з доходу.

Загальна система для юридичних осіб

Цією системою оподаткування передбачено:

18% податку на прибуток підприємств;

ПДВ 20% після переліміту порогу в 1 мільйон гривень.

Також треба врахувати, що у разі виплати юрособою дивідендів на користь своїх засновників, необхідно буде сплатити ще 5% ПДФО та 1,5% військового збору.

Якщо ж юрособа платитиме зарплату, то із зарплати працівника необхідно буде перерахувати до бюджету 18% ПДФО та 1,5% військового збору, а також нарахувати на неї 22% ЄСВ, які загалом будуть витратами юридичної особи і зменшуватимуть її прибуток, що підлягатиме оподаткуванню,

– зазначив Василь Андрусяк.

Спрощена система оподаткування

Ця система, за словами юриста, має багато спільного як для юридичної особи, так і для ФОП і мають загальні риси.

1 група єдиного податку (ФОП):

річний ліміт доходу 1 185 700 гривень,

ставка єдиного податку – не більше 10% від прожиткового мінімуму (302,80 гривень),

ЄСВ (мінімальна сума на місяць – 1 760 гривень, максимальна – 26 400 гривень).

Ця група не передбачає можливість використовувати найману працю, а вироблена продукція має реалізовуватися населенню. Тому загалом єдиний податок 1 групи актуальний тільки для мікро фермерських господарств, які не планують добирати працівників чи працювати з юридичними особами.

2 група єдиного податку (ФОП):

річний ліміт доходу 5 921 400 гривень,

ставка єдиного податку – не більше 20% від мінімальної зарплати на 1 січня відповідного року (1 420 гривень),

ЄСВ (мінімальна сума на місяць – 1 760 гривень, максимальна – 26 400 гривень).

Ця група не містить заборони на торгівлю продукцією з юридичними особами, а також дозволяє використовувати працю найманих працівників в кількості не більше 10 осіб, тому вона актуальна для малих фермерських господарств.

3 група єдиного податку (ФОП та ЮО):

річний ліміт доходу 8 285 700 гривень,

ставка єдиного податку – або 3% від доходу та ПДВ 20%, або 5% від доходу.

Лімітів за кількістю працівників чи колу контрагентів дана група не містить, що робить її доволі зручною, однак сплата податку з доходу без врахування витрат не завжди є оптимальною. Крім того, якщо ЮО виплачуватиме дивіденди на користь фізичних осіб-засновників, то такі дивіденди підлягатимуть оподаткуванню по ставці 9% ПДФО та 1,5% військового збору,

– пояснює Андрусяк.

У чому переваги 4 група єдиного податку

Ця група передбачена виключно для сільськогосподарських товаровиробників. Для юридичних осіб передбачено обмеження, що частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%.

Для ФОПів передбачено ряд критеріїв, серед яких:

діяльність щодо виключно вирощування, збирання, вилову, переробки власноруч вирощеної продукції та її продаж,

ведення господарської діяльності за місцем податкової адреси,

заборона на використання праці найманих осіб,

залучення до діяльності лише членів сім'ї,

площа сільгоспугідь у власності або користуванні не менше 0,5 гектарів, але не більше 20 гектарів.

Для обрахунку податку необхідно взяти нормативно-грошову оцінку земельної ділянки (з урахуванням індексації) та помножити на ставку податку, яка різниться залежно від категорій (типу) земель і становить від 0,19 до 50.

Загалом, 4 група єдиного податку є найбільш привабливим варіантом для великих сільськогосподарських товаровиробників, адже вона створена саме для даної категорії платників податків та враховує специфіку ведення бізнесу в даному сегменті.