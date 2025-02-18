Я оподатковуються фермерські господарства
Керівник практики податкового права юридичної компанії MORIS Василь Андрусяк розповів 24 Каналу, що адміністрування ФОПа є легшим в порівнянні з адмініструванням ТОВ. Крім того, ФОП відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, а засновники ТОВ відповідають лише тим майном, яке було внесено до статутного капіталу.
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Що ж стосується податків, то основний вибір лежить між загальною системою оподаткування і спрощеною.
Загальна система для ФОП
Така система, за словами Андрусяка, передбачає:
- сплату 18% податку на доходи фізичних осіб з прибутку (тобто доходи мінус витрати);
- 1,5% військового збору;
- 22% єдиного соціального внеску (мінімальна сума на місяць – 1760 гривень, максимальна – 26 400 гривень);
- після перевищення лімітного порогу в 1 мільйон гривень операцій з постачання товарів і послуг за останні 12 календарних місяців необхідно буде також зареєструватися платником податку на додану вартість і сплачувати його по ставці 20% до бюджету. Водночас вихідний ПДВ – "податкові зобов’язання" – зменшується на суму вхідного ПДВ – "податкового кредиту", тому ефективне податкове навантаження з ПДВ зазвичай становить значно менше, ніж 20%.
Кому варто звернути увагу на цю систему
Загалом така система може бути вигідною для тих платників, які мають значну витратну частину, оскільки податки платитимуться з прибутку, а не з доходу.
Загальна система для юридичних осіб
Цією системою оподаткування передбачено:
- 18% податку на прибуток підприємств;
- ПДВ 20% після переліміту порогу в 1 мільйон гривень.
Також треба врахувати, що у разі виплати юрособою дивідендів на користь своїх засновників, необхідно буде сплатити ще 5% ПДФО та 1,5% військового збору.
Якщо ж юрособа платитиме зарплату, то із зарплати працівника необхідно буде перерахувати до бюджету 18% ПДФО та 1,5% військового збору, а також нарахувати на неї 22% ЄСВ, які загалом будуть витратами юридичної особи і зменшуватимуть її прибуток, що підлягатиме оподаткуванню,
– зазначив Василь Андрусяк.
Спрощена система оподаткування
Ця система, за словами юриста, має багато спільного як для юридичної особи, так і для ФОП і мають загальні риси.
1 група єдиного податку (ФОП):
- річний ліміт доходу 1 185 700 гривень,
- ставка єдиного податку – не більше 10% від прожиткового мінімуму (302,80 гривень),
- ЄСВ (мінімальна сума на місяць – 1 760 гривень, максимальна – 26 400 гривень).
Ця група не передбачає можливість використовувати найману працю, а вироблена продукція має реалізовуватися населенню. Тому загалом єдиний податок 1 групи актуальний тільки для мікро фермерських господарств, які не планують добирати працівників чи працювати з юридичними особами.
2 група єдиного податку (ФОП):
- річний ліміт доходу 5 921 400 гривень,
- ставка єдиного податку – не більше 20% від мінімальної зарплати на 1 січня відповідного року (1 420 гривень),
- ЄСВ (мінімальна сума на місяць – 1 760 гривень, максимальна – 26 400 гривень).
Ця група не містить заборони на торгівлю продукцією з юридичними особами, а також дозволяє використовувати працю найманих працівників в кількості не більше 10 осіб, тому вона актуальна для малих фермерських господарств.
3 група єдиного податку (ФОП та ЮО):
- річний ліміт доходу 8 285 700 гривень,
- ставка єдиного податку – або 3% від доходу та ПДВ 20%, або 5% від доходу.
Лімітів за кількістю працівників чи колу контрагентів дана група не містить, що робить її доволі зручною, однак сплата податку з доходу без врахування витрат не завжди є оптимальною. Крім того, якщо ЮО виплачуватиме дивіденди на користь фізичних осіб-засновників, то такі дивіденди підлягатимуть оподаткуванню по ставці 9% ПДФО та 1,5% військового збору,
– пояснює Андрусяк.
У чому переваги 4 група єдиного податку
Ця група передбачена виключно для сільськогосподарських товаровиробників. Для юридичних осіб передбачено обмеження, що частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%.
Для ФОПів передбачено ряд критеріїв, серед яких:
- діяльність щодо виключно вирощування, збирання, вилову, переробки власноруч вирощеної продукції та її продаж,
- ведення господарської діяльності за місцем податкової адреси,
- заборона на використання праці найманих осіб,
- залучення до діяльності лише членів сім'ї,
- площа сільгоспугідь у власності або користуванні не менше 0,5 гектарів, але не більше 20 гектарів.
Для обрахунку податку необхідно взяти нормативно-грошову оцінку земельної ділянки (з урахуванням індексації) та помножити на ставку податку, яка різниться залежно від категорій (типу) земель і становить від 0,19 до 50.
Загалом, 4 група єдиного податку є найбільш привабливим варіантом для великих сільськогосподарських товаровиробників, адже вона створена саме для даної категорії платників податків та враховує специфіку ведення бізнесу в даному сегменті.