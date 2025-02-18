Я облагаются налогами фермерские хозяйства

Руководитель практики налогового права юридической компании MORIS Василий Андрусяк рассказал 24 Каналу, что администрирование ФЛП легче по сравнению с администрированием ООО. Кроме того, ФЛП отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, а учредители ООО отвечают только тем имуществом, которое было внесено в уставный капитал.

Читайте также Кто имеет право владеть землей в Украине

Что же касается налогов, то основной выбор лежит между общей системой налогообложения и упрощенной.

Общая система для ФЛП

Такая система, по словам Андрусяка, предусматривает:

уплату 18% налога на доходы физических лиц с прибыли (то есть доходы минус расходы);

1,5% военного сбора;

22% единого социального взноса (минимальная сумма в месяц – 1760 гривен, максимальная – 26 400 гривен);

после превышения лимитного порога в 1 миллион гривен операций по поставке товаров и услуг за последние 12 календарных месяцев необходимо будет также зарегистрироваться плательщиком налога на добавленную стоимость и уплачивать его по ставке 20% в бюджет. В то же время исходящий НДС – "налоговые обязательства" – уменьшается на сумму входящего НДС – "налогового кредита", поэтому эффективная налоговая нагрузка по НДС обычно составляет значительно меньше, чем 20%.

Кому стоит обратить внимание на эту систему

В целом такая система может быть выгодной для тех плательщиков, которые имеют значительную расходную часть, поскольку налоги будут платиться с прибыли, а не с дохода.

Общая система для юридических лиц

Этой системой налогообложения предусмотрено:

18% налога на прибыль предприятий;

НДС 20% после перелимита порога в 1 миллион гривен.

Также надо учесть, что в случае выплаты юрлицом дивидендов в пользу своих учредителей, необходимо будет уплатить еще 5% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Если же юрлицо будет платить зарплату, то с зарплаты работника необходимо будет перечислить в бюджет 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора, а также начислить на нее 22% ЕСВ, которые в целом будут расходами юридического лица и уменьшать его прибыль, подлежащую налогообложению,

– отметил Василий Андрусяк.

Упрощенная система налогообложения

Эта система, по словам юриста, имеет много общего как для юридического лица, так и для ФЛП и имеют общие черты.

1 группа единого налога (ФЛП):

годовой лимит дохода 1 185 700 гривен,

ставка единого налога – не более 10% от прожиточного минимума (302,80 гривен),

ЕСВ (минимальная сумма в месяц – 1 760 гривен, максимальная – 26 400 гривен).

Эта группа не предусматривает возможность использовать наемный труд, а произведенная продукция должна реализовываться населению. Поэтому в целом единый налог 1 группы актуален только для микро фермерских хозяйств, которые не планируют подбирать работников или работать с юридическими лицами.

2 группа единого налога (ФЛП):

годовой лимит дохода 5 921 400 гривен,

ставка единого налога – не более 20% от минимальной зарплаты на 1 января соответствующего года (1 420 гривен),

ЕСВ (минимальная сумма в месяц – 1 760 гривен, максимальная – 26 400 гривен).

Эта группа не содержит запрета на торговлю продукцией с юридическими лицами, а также позволяет использовать труд наемных работников в количестве не более 10 человек, поэтому она актуальна для малых фермерских хозяйств.

3 группа единого налога (ФЛП и ЮЛ):

годовой лимит дохода 8 285 700 гривен,

ставка единого налога – или 3% от дохода и НДС 20%, или 5% от дохода.

Лимитов по количеству работников или кругу контрагентов данная группа не содержит, что делает ее довольно удобной, однако уплата налога с дохода без учета расходов не всегда является оптимальной. Кроме того, если ЮЛ будет выплачивать дивиденды в пользу физических лиц-учредителей, то такие дивиденды будут подлежать налогообложению по ставке 9% НДФЛ и 1,5% военного сбора,

– объясняет Андрусяк.

В чем преимущества 4 группа единого налога

Эта группа предусмотрена исключительно для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Для юридических лиц предусмотрено ограничение, что доля сельскохозяйственного товаропроизводства за предыдущий налоговый (отчетный) год равна или превышает 75%.

Для ФЛП предусмотрен ряд критериев, среди которых:

деятельность по исключительно выращиванию, сбора, вылова, переработки собственноручно выращенной продукции и ее продажа,

ведение хозяйственной деятельности по месту налогового адреса,

запрет на использование труда наемных лиц,

привлечение к деятельности только членов семьи,

площадь сельхозугодий в собственности или пользовании не менее 0,5 гектаров, но не более 20 гектаров.

Для расчета налога необходимо взять нормативно-денежную оценку земельного участка (с учетом индексации) и умножить на ставку налога, которая отличается в зависимости от категорий (типа) земель и составляет от 0,19 до 50.

В общем, 4 группа единого налога является наиболее привлекательным вариантом для крупных сельскохозяйственных товаропроизводителей, ведь она создана именно для данной категории налогоплательщиков и учитывает специфику ведения бизнеса в данном сегменте.