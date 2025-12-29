Про це поінформувала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає 24 Канал.
Більше про відтермінування
Таке рішення ухвалили з урахуванням численних звернень представників малого бізнесу. Для них утримання POS-терміналів у нинішніх умовах створює значне фінансове навантаження.
Водночас відтермінування використання платіжних терміналів, за словами Свириденко, дозволить найменшим підприємцям продовжувати діяльність і зберігати заробіток в умовах воєнного часу, частих відключень електроенергії та ускладненої логістики.
Відстрочка також надасть бізнесу необхідний час для підготовки до переходу на безготівкові платежі та вибору найбільш зручного інструменту в майбутньому чи то класичні платіжні термінали, чи мобільні додатки, чи QR-коди.
Зауважимо, уряд також переніс впровадження системи електронного акцизу з 1 січня 2026 року на пізніший термін – до кінця 2026 року. Так, підприємства матимуть право використовувати акцизні марки в паперовому вигляді до 1 січня 2026 року.
Що треба знати ФОПам у 2026?
Починаючи з 2026 року, ФОПи зобов'язані подавати податкову звітність поквартально замість щомісячної, з терміном у 40 календарних днів після закінчення кожного кварталу. З 1 січня 2026 року підвищаться розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, що автоматично призведе до зростання сум податкових платежів для фізичних осіб-підприємців.
Впровадження нових правил оподаткування для фізичних осіб-підприємців в Україні пов'язане з зобов'язаннями перед Міжнародним валютним фондом, які необхідні для продовження співпраці та отримання міжнародної фінансової підтримки.