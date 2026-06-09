Лісовий також розповів, чи повернеться на фронт після відставки, якщо вона відбудеться. Про це він сказав під час спілкування з журналістами, пише Главком.

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Чи повернеться Лісовий на фронт після відставки?

Лісовий каже, що у разі звільнення з посади міністра розглядає можливість повернення до військової служби. Це один із можливих сценаріїв його діяльності опісля.

Це служба, і я мотивую себе тим, що я мобілізований: я або служу у війську, або працюю тут,

– каже міністр.

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При цьому наголошує, що поки не подавав заяви на звільнення і не бачив відповідного подання від очільниці уряду України Юлії Свириденко.

Моєї заяви немає, подання прем'єр-міністерки немає. Є постанова, подана народним депутатом Антоном Яценком. Власне, ця єдина ініціатива мені відома,

– уточнив посадовець.

І додав, що рішення залежатиме від того, чи підтримають нардепи цю постанову.

До слова, Юлія Свириденко вже прокоментувала питання відставки Лісового і заявила: "Можете бути спокійними".

Нагадаємо, що Оксен Лісовий після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році добровольцем вступив до лав 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. У березні 2023 року став міністром освіти і науки України.

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