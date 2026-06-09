Лісовий також розповів, чи повернеться на фронт після відставки, якщо вона відбудеться. Про це він сказав під час спілкування з журналістами, пише Главком.
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Чи повернеться Лісовий на фронт після відставки?
Лісовий каже, що у разі звільнення з посади міністра розглядає можливість повернення до військової служби. Це один із можливих сценаріїв його діяльності опісля.
Це служба, і я мотивую себе тим, що я мобілізований: я або служу у війську, або працюю тут,
– каже міністр.
При цьому наголошує, що поки не подавав заяви на звільнення і не бачив відповідного подання від очільниці уряду України Юлії Свириденко.
Моєї заяви немає, подання прем'єр-міністерки немає. Є постанова, подана народним депутатом Антоном Яценком. Власне, ця єдина ініціатива мені відома,
– уточнив посадовець.
І додав, що рішення залежатиме від того, чи підтримають нардепи цю постанову.
До слова, Юлія Свириденко вже прокоментувала питання відставки Лісового і заявила: "Можете бути спокійними".
Нагадаємо, що Оксен Лісовий після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році добровольцем вступив до лав 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. У березні 2023 року став міністром освіти і науки України.
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Що було раніше?
- Минулого тижня нардеп Ярослав Железняк заявив, що цього тижня можуть відбутися зміни в уряді. Зокрема, імовірно, розглядатимуть питання про заміну міністра освіти і науки України Оксена Лісового.
- Про відставку Оксена Лісового серйозно говорили торік. У лютому його викликали до Верховної Ради для спілкування щодо проблемних питань. Такими нардепи визнали тоді впровадження Закону "Про дошкільну освіту" та зарплати освітян.
- У липні прем'єром стала Юлія Свириденко і сформувала новий уряд. Нардепи заявляли, що звільнити з посади можуть і Оксена Лісового. У Раді зазначали, що замінити його може заступник Андрій Вітренко – єдиний із заступників одіозного ексміністра Сергія Шкарлета, що залишився працювати у новій команді на такій самій посаді. Студенти натомість вийшли на протести проти Вітренка. Оксен Лісовий все ж залишився на посаді.
- У грудні нардепи запропонували звільнити з посади міністра освіти і науки України Оксена Лісового і зареєстрували відповідний проєкт постанови у парламенті. Але змін так і не відбулося.