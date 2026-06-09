Про це посадовиця повідомила на конференції "Освіта нової України 2.0" у Києві, пише Interfax.com.ua.

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Що каже прем'єрка про звільнення Лісового?

Свириденко заявила: "Можете бути спокійними".

Раніше Лісовий казав, що не подавав заяву на звільнення. І заявляв про відсутність подання про його відставку від очільниці Кабміну.

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Нагадаємо, що минулого тижня нардеп Ярослав Железняк заявив, що цього тижня можуть відбутися зміни в уряді. Зокрема, імовірно, розглядатимуть питання про заміну міністра освіти і науки України Оксена Лісового.

Железняк також писав: якщо відставка Лісового відбудеться, то наразі не призначатимуть нового очільника відомства. Натомість залишать в.о. керівника. Щодо того, хто може замінити Лісового, триває обговорення.