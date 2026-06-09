Об этом чиновница сообщила на конференции "Образование новой Украины 2.0" в Киеве, пишет Interfax.com.ua.
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Что говорит премьер об увольнении Лисового?
Свириденко заявила: "Можете быть спокойными".
Ранее Лисовой говорил, что не подавал заявление на увольнение. И заявлял об отсутствии представления о его отставке от руководительницы Кабмина.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Напомним, что на прошлой неделе нардеп Ярослав Железняк заявил, что на этой неделе могут произойти изменения в правительстве. В частности, вероятно, будут рассматривать вопрос о замене министра образования и науки Украины Оксена Лисового.
Железняк также писал: если отставка Лисового состоится, то пока не будут назначать нового главу ведомства. Вместо этого оставят и.о. руководителя. Относительно того, кто может заменить Лисового, продолжается обсуждение.
Оксен Лисовой заявил, что с ним никто не общался на тему возможного его увольнения.
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Что было раньше?
Об отставке Оксена Лисового серьезно говорили в прошлом году. В феврале его вызвали в Верховную Раду для общения по проблемным вопросам. Такими нардепы признали тогда внедрение Закона "О дошкольном образовании" и зарплаты педагогов.
В июле премьером стала Юлия Свириденко и сформировала новое правительство. Нардепы заявляли, что уволить с должности могут и Оксена Лисового. В Раде отмечали, что заменить его может заместитель Андрей Витренко – единственный из заместителей одиозного экс-министра Сергея Шкарлета, оставшийся работать в новой команде на такой же должности. Студенты вместо этого вышли на протесты против Витренко. Оксен Лисовой все же остался в должности.
В декабре нардепы предложили уволить с должности министра образования и науки Украины Оксена Лисового и зарегистрировали соответствующий проект постановления в парламенте. Но изменений так и не произошло.
К слову, правительство назначило Николая Трофименко на должность заместителя министра образования и науки по вопросам высшего образования в прошлом году.