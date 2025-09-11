Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Министерства образования и науки Украины. Николай Трофименко – доктор политических наук, доцент, ректор Мариупольского государственного университета (с 2020 года).

Что известно о новом заместителе Лисового?

В августе 2021 года Николай Трофименко вошел в состав Совета Фонда президента Украины по поддержке образования, науки и спорта. С июля 2022 года – участник группы Европейской ассоциации университетов по поддержке украинского образования.

Новый заместитель главы МОН закончил Мариупольский государственный университет. В мае 2024 года защитил диссертацию в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко и получил научную степень доктора политических наук. Автор многочисленных научных работ в сфере международных отношений и публичной дипломатии.

Трофименко также – заслуженный работник образования Украины (2020). В 2025 году указом президента Украины награжден орденом "За заслуги" III степени.

Назначение Николая Трофименко на должность заместителя министра должно усилить управленческую способность команды в направлении высшего образования и реализации приоритетов государственной политики в этой сфере.

Кто ранее курировал это направление в МОН?