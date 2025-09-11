Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення Міністерства освіти і науки України. Микола Трофименко – доктор політичних наук, доцент, ректор Маріупольського державного університету (з 2020 року).
Що відомо про нового заступника Лісового?
У серпні 2021 року Микола Трофименко увійшов до складу Ради Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту. З липня 2022 року – учасник групи Європейської асоціації університетів з підтримки української освіти.
Новий заступник очільника МОН закінчив Маріупольський державний університет. У травні 2024 року захистив дисертацію в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та здобув науковий ступінь доктора політичних наук. Автор численних наукових праць у сфері міжнародних відносин і публічної дипломатії.
Трофименко також – заслужений працівник освіти України (2020). У 2025 році указом президента України нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.
Призначення Миколи Трофименка на посаду заступника міністра має посилити управлінську спроможність команди в напрямі вищої освіти та реалізації пріоритетів державної політики у цій сфері.
Хто раніше курував цей напрям у МОН?
- У серпні уряд звільнив Михайла Винницького з посади заступника міністра освіти і науки України.
- Він відповідав за напрям вищої освіти, у якій відбувалося чимало трансформацій.
- Винницький працював у МОН з 19 травня 2023 року.
- Він назвав своє звільнення політичним рішенням. Він заявив, що потрібно зберегти курс реформ, який очолює Оксен Лісовий, і який дуже не подобається деяким депутатам, а особливо ректорам.