Винницький працював у МОН з 19 травня 2023 року. Про це рішення та його причини він написав у фейсбуці.

До теми Оксен Лісовий залишається міністром освіти і науки у новому уряді

Чому Винницького звільнили?

Винницький назвав своє звільнення політичним рішенням. Він заявив, що потрібно зберегти курс реформ, який очолює Оксен Лісовий, і який дуже не подобається деяким депутатам, а особливо ректорам.

Експосадовець зазначив, що чинні зміни у вищій освіті мають на меті надати студентам більше можливостей для навчання, університетам – інструменти для сталого розвитку, а державі – сучасну, конкурентоспроможну систему підготовки фахівців.

При цьому Винницький нагадав, які зміни впроваджувало МОН у вищій освіті:

запровадження державних грантів на навчання у вишах (вступники, які отримали високі бали на НМТ, можуть отримати кошти на контрактне навчання від держави);

цифровізація вступу та фінансування (при вступі діє оновлений алгоритм у ЄДЕБО);

спеціальні гранти для дітей ветеранів;

перезапуск формульного фінансування (відновили розподіл коштів між університетами за прозорою формулою);

індивідуальні освітні траєкторії (студенти отримали можливість самостійно визначати темп навчання та можливість переходити між міждисциплінарними програмами, а для регульованих професій – складати державні кваліфікаційні іспити);

модернізація мережі вишів;

міжнародна інтеграція через Twinning Ukraine та інші проєкти.

Раніше ми інформували, що Федоров оцінив роботу МОН і заявив про трансформацію відомства.