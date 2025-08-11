Винницький працював у МОН з 19 травня 2023 року. Про це рішення та його причини він написав у фейсбуці.
Чому Винницького звільнили?
Винницький назвав своє звільнення політичним рішенням. Він заявив, що потрібно зберегти курс реформ, який очолює Оксен Лісовий, і який дуже не подобається деяким депутатам, а особливо ректорам.
Експосадовець зазначив, що чинні зміни у вищій освіті мають на меті надати студентам більше можливостей для навчання, університетам – інструменти для сталого розвитку, а державі – сучасну, конкурентоспроможну систему підготовки фахівців.
При цьому Винницький нагадав, які зміни впроваджувало МОН у вищій освіті:
запровадження державних грантів на навчання у вишах (вступники, які отримали високі бали на НМТ, можуть отримати кошти на контрактне навчання від держави);
цифровізація вступу та фінансування (при вступі діє оновлений алгоритм у ЄДЕБО);
спеціальні гранти для дітей ветеранів;
перезапуск формульного фінансування (відновили розподіл коштів між університетами за прозорою формулою);
індивідуальні освітні траєкторії (студенти отримали можливість самостійно визначати темп навчання та можливість переходити між міждисциплінарними програмами, а для регульованих професій – складати державні кваліфікаційні іспити);
модернізація мережі вишів;
міжнародна інтеграція через Twinning Ukraine та інші проєкти.
