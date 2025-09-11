Захід ініційований першою леді України Оленою Зеленською. Про це інформує 24 Канал.
Що відомо про саміт та його гостей?
Зеленська зауважила, що тема цьогорічної зустрічі – "Освіта". Вона стосується майбутнього, його планування та підготовки. У межах саміту передбачили 19 подій. У них візьмуть участь нобелівські лавреати, письменники та візіонери, перші леді та джентльмени, передає Укрінформ.
Цьогоріч ми значно розширили коло наших запрошених, а також вийшли зі своїми подіями далеко за межі основних локацій. Сьогодні серед запрошених є головні дійові особи освітнього навчального процесу – вчителі з різних куточків світу,
– розповіла перша леді.
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий наголосив, що тільки освіта може сформувати навички, необхідні для спротиву розвинутим технологіям пропаганди.
Розв'язання багатьох глобальних проблем лежить не у площині економіки, технологій, зброї чи дипломатичних зусиль. Воно лежить передусім у світогляді. У світогляді людей, який здебільшого формується в дитячих садках, школах, університетах,
– заявив він.
На захід прибули перші леді та джентльмени із семи країн: пані Доріс Шмідауер (Австрія), пан Бо Тенгберг (Данія), пані Сір’є Каріс (Естонія), пані Сюзанн Іннес Стубб (Фінляндія), пані Ельке Бюденбендер (Німеччина), пані Діана Наусєдєнє (Литва), пані Тамара Вучич (Сербія).
У межах Саміту Перших леді та джентльменів вчителі з різних куточків світу також проведуть уроки в українських школах.
Які теми обговорюватимуть на саміті?
Олена Зеленська також розповіла, про що говоритимуть під час дводенного Саміту:
про освіту як маркер та умову рівності поговоримо на панелях нашого заходу;
роль учителів у сучасному світі – найважливіших провідників і в знання, і в життя;
вплив нових технологій на знання;
як освіта може буквально запобігати війнам та агресіям, сформувавши гуманітарні цінності.
Також представлять ексклюзивне дослідження сприйняття освіти учнями, батьками та вчителями світу.