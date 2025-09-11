Захід ініційований першою леді України Оленою Зеленською. Про це інформує 24 Канал.

Дивіться також У Раді повідомили, скільки грошей треба на підвищення зарплат учителям

Що відомо про саміт та його гостей?

Зеленська зауважила, що тема цьогорічної зустрічі – "Освіта". Вона стосується майбутнього, його планування та підготовки. У межах саміту передбачили 19 подій. У них візьмуть участь нобелівські лавреати, письменники та візіонери, перші леді та джентльмени, передає Укрінформ.

Цьогоріч ми значно розширили коло наших запрошених, а також вийшли зі своїми подіями далеко за межі основних локацій. Сьогодні серед запрошених є головні дійові особи освітнього навчального процесу – вчителі з різних куточків світу,

– розповіла перша леді.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий наголосив, що тільки освіта може сформувати навички, необхідні для спротиву розвинутим технологіям пропаганди.

Розв'язання багатьох глобальних проблем лежить не у площині економіки, технологій, зброї чи дипломатичних зусиль. Воно лежить передусім у світогляді. У світогляді людей, який здебільшого формується в дитячих садках, школах, університетах,

– заявив він.

На захід прибули перші леді та джентльмени із семи країн: пані Доріс Шмідауер (Австрія), пан Бо Тенгберг (Данія), пані Сір’є Каріс (Естонія), пані Сюзанн Іннес Стубб (Фінляндія), пані Ельке Бюденбендер (Німеччина), пані Діана Наусєдєнє (Литва), пані Тамара Вучич (Сербія).

У межах Саміту Перших леді та джентльменів вчителі з різних куточків світу також проведуть уроки в українських школах.

Дивіться також Як обрати найкращу українську школу для дітей за кордоном

Які теми обговорюватимуть на саміті?

Олена Зеленська також розповіла, про що говоритимуть під час дводенного Саміту:

про освіту як маркер та умову рівності поговоримо на панелях нашого заходу;

роль учителів у сучасному світі – найважливіших провідників і в знання, і в життя;

вплив нових технологій на знання;

як освіта може буквально запобігати війнам та агресіям, сформувавши гуманітарні цінності.

Також представлять ексклюзивне дослідження сприйняття освіти учнями, батьками та вчителями світу.