Мероприятие инициировано первой леди Украины Еленой Зеленской. Об этом информирует 24 Канал.

Что известно о саммите и его гостях?

Зеленская отметила, что тема нынешней встречи – "Образование". Она касается будущего, его планирования и подготовки. В рамках саммита предусмотрели 19 событий. В них примут участие нобелевские лауреаты, писатели и визионеры, первые леди и джентльмены, передает Укринформ.

В этом году мы значительно расширили круг наших приглашенных, а также вышли со своими событиями далеко за пределы основных локаций. Сегодня среди приглашенных есть главные действующие лица образовательного учебного процесса – учителя из разных уголков мира,

– рассказала первая леди.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой отметил, что только образование может сформировать навыки, необходимые для сопротивления развитым технологиям пропаганды.

Решение многих глобальных проблем лежит не в плоскости экономики, технологий, оружия или дипломатических усилий. Оно лежит прежде всего в мировоззрении. В мировоззрении людей, которое в основном формируется в детских садах, школах, университетах,

– заявил он.

На мероприятие прибыли первые леди и джентльмены из семи стран: госпожа Дорис Шмидауэр (Австрия), господин Бо Тенгберг (Дания), госпожа Сирье Карис (Эстония), госпожа Сюзанн Иннес Стубб (Финляндия), госпожа Эльке Бюденбендер (Германия), госпожа Диана Науседене (Литва), госпожа Тамара Вучич (Сербия).

В рамках Саммита Первых леди и джентльменов учителя из разных уголков мира также проведут уроки в украинских школах.

Какие темы будут обсуждать на саммите?

Елена Зеленская также рассказала, о чем будут говорить во время двухдневного Саммита:

об образовании как маркере и условии равенства поговорим на панелях нашего мероприятия;

роль учителей в современном мире – важнейших проводников и в знания, и в жизнь;

влияние новых технологий на знания;

как образование может буквально предотвращать войны и агрессии, сформировав гуманитарные ценности.

Также представят эксклюзивное исследование восприятия образования учениками, родителями и учителями мира.