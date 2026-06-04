Об этом нардеп написал в своем телеграме. Глава МОН рассказал журналистам, будет ли такая отставка, пишет "Интерфакс-Украина".
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Что говорит министр о своей отставке?
Оксен Лисовой заявил, что с ним никто не общался на тему возможного его увольнения.
Я не знаю о постановлении о моем увольнении. Со мной не было никаких разговоров по этому поводу. Собственно, только что разговаривал с премьером, ничего не знаю о моем увольнении,
– заявил чиновник.
И заметил, что вопрос его отставки периодически появляется.
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Кто может быть вместо Лисового?
Железняк также писал: если отставка Лисового состоится, то пока не будут назначаться новый глава ведомства. Вместо этого оставят и.о. руководителя. Относительно того, кто может заменить Лисового, продолжается обсуждение.
Пока самые большие шансы у действующего заместителя МОН Николая Трофименко,
– считает нардеп.
Он также напомнил, что Трофименко являлся ректором Мариупольского государственного университета с 2020 года.
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Что было раньше?
- Об отставке Оксена Лисового всерьез говорили в прошлом году. В феврале его вызвали в Верховную Раду для общения по проблемным вопросам. Такими нардепы признали тогда введение Закона "О дошкольном образовании" и зарплаты педагогов.
- В июле премьером стала Юлия Свириденко и сформировала новое правительство. Нардепы заявляли, что освободить от должности могут и Оксена Лисового. В Раде отмечали, что заменить его может заместитель Андрей Витренко – единственный из заместителей одиозного эксминистра Сергея Шкарлета, оставшийся работать в новой команде на такой же должности. Студенты вышли на протесты против Витренко. Оксен Лисовой все же остался на должности.
- В декабре нардепы предложили уволить с должности министра образования и науки Украины Оксена Лисового и зарегистрировали соответствующий проект постановления в парламенте. Но перемен так и не произошло.
- К слову, правительство назначило Николая Трофименко на должность заместителя министра образования и науки по вопросам высшего образования в прошлом году.