Лисовой также рассказал, вернется ли на фронт после отставки, если она состоится. Об этом он сказал во время общения с журналистами, пишет Главком.
Смотрите также Лисовой сделал заявление о массовом поступлении в вузы для отсрочки
Вернется ли Лисовой на фронт после отставки?
Лисовой говорит, что в случае увольнения с должности министра рассматривает возможность возвращения к военной службе. Это один из возможных сценариев его деятельности после.
Это служба, и я мотивирую себя тем, что я мобилизован: я или служу в армии, или работаю здесь,
– говорит министр.
При этом отмечает, что пока не подавал заявления на увольнение и не видел соответствующего представления от главы правительства Украины Юлии Свириденко.
Моего заявления нет, представления премьер-министра нет. Есть постановление, поданное народным депутатом Антоном Яценко. Собственно, эта единственная инициатива мне известна,
– уточнил чиновник.
И добавил, что решение будет зависеть от того, поддержат ли нардепы это постановление.
К слову, Юлия Свириденко уже прокомментировала вопрос отставки Лисового и заявила: "Можете быть спокойными".
Напомним, что Оксен Лисовой после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году добровольцем вступил в ряды 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В марте 2023 года стал министром образования и науки Украины.
Смотрите также Свириденко рассказала, уволят ли Лисового с должности министра образования и науки
Что было раньше?
- На прошлой неделе нардеп Ярослав Железняк заявил, что на этой неделе могут произойти изменения в правительстве. В частности, вероятно, будут рассматривать вопрос о замене министра образования и науки Украины Оксена Лисового.
- Об отставке Оксена Лисового серьезно говорили в прошлом году. В феврале его вызвали в Верховную Раду для общения по проблемным вопросам. Такими нардепы признали тогда внедрение Закона "О дошкольном образовании" и зарплаты педагогов.
- В июле премьером стала Юлия Свириденко и сформировала новое правительство. Нардепы заявляли, что уволить с должности могут и Оксена Лисового. В Раде отмечали, что заменить его может заместитель Андрей Витренко – единственный из заместителей одиозного экс-министра Сергея Шкарлета, оставшийся работать в новой команде на такой же должности. Студенты вместо этого вышли на протесты против Витренко. Оксен Лисовой все же остался в должности.
- В декабре нардепы предложили уволить с должности министра образования и науки Украины Оксена Лисового и зарегистрировали соответствующий проект постановления в парламенте. Но изменений так и не произошло.