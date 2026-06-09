Лисовой также рассказал, вернется ли на фронт после отставки, если она состоится. Об этом он сказал во время общения с журналистами, пишет Главком.

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Вернется ли Лисовой на фронт после отставки?

Лисовой говорит, что в случае увольнения с должности министра рассматривает возможность возвращения к военной службе. Это один из возможных сценариев его деятельности после.

Это служба, и я мотивирую себя тем, что я мобилизован: я или служу в армии, или работаю здесь,

– говорит министр.

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При этом отмечает, что пока не подавал заявления на увольнение и не видел соответствующего представления от главы правительства Украины Юлии Свириденко.

Моего заявления нет, представления премьер-министра нет. Есть постановление, поданное народным депутатом Антоном Яценко. Собственно, эта единственная инициатива мне известна,

– уточнил чиновник.

И добавил, что решение будет зависеть от того, поддержат ли нардепы это постановление.

К слову, Юлия Свириденко уже прокомментировала вопрос отставки Лисового и заявила: "Можете быть спокойными".

Напомним, что Оксен Лисовой после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году добровольцем вступил в ряды 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В марте 2023 года стал министром образования и науки Украины.

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