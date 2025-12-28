Які нові правила звітності для ФОП?
В Україні внесено зміни до Податкового кодексу та інших законів у зв'язку з прийняттям закону про інтегроване запобігання промисловому забрудненню, що передбачає зміну подачі податкового розрахунку доходів фізосіб та нарахованого єдиного внесу для ФОП, передає 24 Канал з посиланням на Головне управління ДПС у Хмельницькій області.
Читайте також ПДВ для всіх та податок на OLX: які податкові сюрпризи готують ФОПам у 2026 році
Тепер звіти щодо ПДФО, ВЗ та ЄСВ подаватимуться не щомісячно, а щоквартально. Відтак фізичні особи-підприємці та самозайняті особи мають подавати податкову звітність протягом 40 календарних днів після завершення кварталу, тобто після закінчення 3 місяців звітного періоду.
Зверніть увагу! Наприклад звіт за I квартал 2026 року подається до 10 травня 2026 року. А грудневі звіти 2025 року подаються ще відповідно до чинного порядку.
Але подавати такий податковий розрахунок варто лише у випадку, коли здійснено фактичні виплати найманим працівникам або ж контрагентам.
Якщо ж доходів іншим фізичним особам у звітному періоді не нараховувалися, то звітність відповідно не подається.
Як зміняться суми податків у новому році?
Відповідно до затвердженого закону про держбюджет на 2026 рік, з 1 січня мінімальна заробітна плата зросте з 8 000 гривень до 8 647 гривень, а прожитковий мінімум для працездатних осіб – з 3 028 гривень до 3 328 гривень.
- Якщо Єдиний податок для ФОП I групи становив у 2025 році 302,80 гривні (10% від прожиткового мінімуму), то з 1 січня 2026 року ця сума сягне 332,80 гривні через збільшення показника прожиткового мінімуму.
Для ФОП II групи ЄП з 1 600 гривень, який був у 2025 році (20% від мінімальної зарплати), зросте до 1 729,40 гривні щомісяця.
- Щодо військового збору, який сягає 10% від мінімальної зарплати, тобто 800 гривень у 2025 році, у новому році доведеться ФОПам I та II груп сплачувати вже 864,70 гривні.
- Єдиний соціальний внесок сягне для всіх груп ФОП – 1 902,34 гривні на місяць у 2026 році замість 1 760 гривень у 2025 році (22% від мінімальної заробітної плати).
Що може змінитися для ФОП у 2027 році?
ФОП на спрощеній системі з 2027 року можуть бути зобов'язані сплачувати податок на додану вартість (ПДВ). Мінфінансів вже узгоджує технічні аспекти щодо такого переходу, включно з автоматичною реєстрацією платників.
Відомо, що у перехідному періоді планують не застосовувати штрафи за помилки в адмініструванні ПДВ, щоб дати бізнесу час адаптуватися до нових вимог. Сплата ПДВ, за оцінками міністерства, може підвищити надходження до бюджету, але одночасно вимагатиме від підприємців перегляду вже існуючих моделей обліку та адміністрування.